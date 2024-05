John Swinney-t választották Skócia miniszterelnökévé

2024. május 7. 19:03

Skócia új miniszterelnökévé választotta John Swinney-t kedden az edinburghi parlament, miután előző nap ő vette át a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetői tisztségét.

bbc

Swinney elődje, Humza Yousaf a múlt héten jelentette be, hogy távozik az SNP és a skót kormány éléről.



Döntésének előzményeként Yousaf felmondta az SNP és a Zöldek 2021-ben megkötött kormányzati együttműködési megállapodását, mire a zöldpárti miniszterek kiléptek a kormányból.



Távozását indokolva Yousaf elismerte, hogy alábecsülte azokat az indulatokat, amelyeket a Zöldekkel folytatott kormányzati együttműködés felmondásáról - és ennek előzményeként a hosszú távú környezetvédelmi célok visszavonásáról - hozott döntése szított az SNP eddigi zöldpárti szövetségesei körében.



A 60 éves John Swinney ellenjelölt nélkül lett a Skót Nemzeti Párt új vezetője, és kedden a 129 tagú edinburghi parlament 64 képviselő szavazatával Skócia miniszterelnökévé választotta.



Váratóan szerdán iktatják be formálisan is hivatalába, miután III. Károly király megkapja és jóváhagyja az új kormányfő megválasztásáról szóló átiratot a skót parlament elnökétől.



Swinney 2000 és 2004 között is az SNP vezetője volt, de akkor belső viták miatt távozott.



Humza Yousaf elődjének, Nicola Sturgeonnek a kormányában John Swinney kilenc évig miniszterelnök-helyettes, közben nem egészen egy évig megbízott pénzügyminiszter is volt.



A mérsékelt balközép politikai hozzáállásáról ismert Swinney kisebbségi kormányt vesz át Yousaftól, az SNP-nek ugyanis jelenleg 63 képviselője van a 129 tagú skót parlamentben, de a héttagú zöld frakció a hivatalos együttműködési megállapodás felmondása ellenére várhatóan továbbra is támogatja majd az SNP-kormányt.



John Swinney a hetedik skót miniszterelnök azóta, hogy 25 éve a Tony Blair vezette akkori munkáspárti brit kormány nagyívű belpolitikai decentralizációs programja életre hívta jelenlegi formájában a széles döntési jogkörökkel felruházott skót parlamentet.



A 17 éve kormányzó SNP elsődleges politikai programja Skócia függetlenné válása. Erről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek a szavazatok 55 százalékával.



Az SNP azonban újabb függetlenségi népszavazást követel, azzal az érvvel, hogy a brit EU-tagságról 2016-ban megtartott népszavazáson országos átlagban a kilépésre voksolók kerültek igen szűk, 50 százalékot alig meghaladó többségbe, Skóciában viszont a választók csaknem kétharmada a bennmaradásra voksolt.



MTi