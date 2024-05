Területvédelmi tartalékosok toborzása

2024. május 7. 21:58

A területvédelmi tartalékos rendszer keretét teljessé tettük, a következő feladatunk az építkezés, nemsokára nagyszabású toborzásba kezdünk - mondta a honvédelmi miniszter az MH vitéz Reviczky László 1. Területvédelmi Ezred csapatzászló-adományozó ünnepségén kedden Gödöllőn, a Szentháromság templomban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, céljuk, hogy minél többen döntsenek úgy, tenni akarnak Magyarország védelméért, és részei legyenek "ennek a nagy családnak, amely nemcsak embert próbál, de embert farag".



A hivatásos és a területvédelmi tartalékos rendszer egymást kiegészíti, míg a high-tech eszközökkel felszerelt, bázisokon elhelyezkedő hivatásosok adják a haderő gerincét, a hagyományos, könnyű fegyverzetű tartalékosok az országot "kapilláris-szerűen szövik át", és saját környezetükért, otthonukért felelnek, legyen az objektumvédelem vagy gerillahadviselésre való felkészülés - fejtette ki a miniszter.



Hangsúlyozta, a most teljessé váló, hét ezredből álló területvédelmi komponens a Magyar Honvédség korszakváltásának fontos alkotóeleme lett. Megjegyezte, 2010-ben úgy vették át a honvédséget, hogy mindössze tizenhét tartalékosa volt.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf idézte vitéz Temessy Milán tábornokot, aki szerint "a zászló minden időben, korban a nemzeti ideálok megszemélyesítője, az egész haza képviselője volt, szinte élő szent valóság és a szent korona után a legnagyobb jogi személy".



A csapatzászló egyrészt szimbóluma a magasztos katonai erényeknek, a hazaszeretetnek, bátorságnak, hűségnek, önfeláldozásnak, ugyanakkor az egység jelképe is, olyan jelvény, amely alatt győzni vagy meghalni kell - fogalmazott a miniszter.



Emlékeztetett arra, hogy az ezred névadója, elődalakulatának legendás parancsnoka vitéz Reviczky László ezredes volt, akinek hírneve "a szembenállókban dermesztő félelmet, a bajtársakban tiszteletet és csodálatot keltett".



A csapatzászlót ősi magyar szokás szerint adják át, egyházi szertartás keretében, zászlószegeléssel, a védnökséget elfogadó zászlóanya jelenlétében - mutatott rá Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Hozzáfűzte, a szegek ünnepélyes beverése a honvédséget és a hazát is szimbolizáló zászlórúdba olyan, mintha aláírással pecsételnék meg, hogy bármi áron védelmezni fogják a hazájukat, vagyis megerősítenék katonai esküjüket.



Az ünnepi szentmise előtt Kun Szabó István vezérőrnagy, a Köztársasági Elnöki Hivatal Honvédelmi Igazgatóság igazgatója, az államfő főhadsegéde, valamint Reviczky Éva, az ezred névadójának leszármazottja, a zászlóanya szalagot kötött a csapatzászlóra, amelyet felszenteltek és megáldottak.

mti