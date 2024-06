Hazánk a legeredményesebb az olaszrizlingek világbajnokságán

2024. június 1. 15:40

Magyarország volt a legeredményesebb az olaszrizlingek világbajnokságán; a hétfőtől péntekig Balatonfüreden megrendezett Grow du Monde versenyen a magyar borok 8 platina-, 48 arany-, 54 ezüst- és 47 bronzérmet szereztek.

A harmadik alkalommal megtartott Grow du Monde-ra idén minden korábbinál több bort neveztek, a nemzetközi zsűri 7 ország 349 borát bírálta el - közölték a szervezők szombaton az MTI-vel.



A versenyen öt kategóriában hirdettek győztest. A legjobb fiatal olaszrizling a Vino Gaube Laski Rizling 2023 (Muravidék), a legjobb érlelt olaszrizling a Vinartsví No. 44 Dunajovsky Vlasák Pasák 2022 (Csehország), a legjobb édes olaszrizling a Galic Grasevina Mateo Izborna berba 2018 (Délvidék), a legjobb narancs-/natúrbor a Vina Joannes Natura 2021 (Muravidék), míg a legjobb olaszrizling alapú házasítás a Figula Pincészet Olasz&Furmint 2021 (Magyarország) lett.



A nemzetek éremtáblázatán Magyarország végzett az első helyen, a második legeredményesebb Csehország (3 platina, 7 arany, 5 ezüst), a harmadik pedig Szlovénia (3 platina, 1 arany, 4 ezüst, 5 bronz) lett, de a horvát, szerb, szlovák és olasz termelők is számos érmet szereztek.



A Balaton Borrégió szervezésében minden balatoni borvidék bemutatkozhatott a 10 országból érkező zsűritagoknak, akik között több pohárnok is volt.



A Grow Balaton öt napja alatt a zsűri tagjai több borvidékre ellátogattak, 5 mesterkurzuson vehettek részt, ezeken mintegy 70 balatoni borászat boraival ismerkedhettek meg. A Balaton Borrégió, a Rizling Generáció, a Balatoni Kör és a Pécsi Borozó magazin társszervezésében megvalósult esemény elsősorban közösségi összefogás és lelkes támogatók segítségével valósulhatott meg.



A közlemény felidézi, hogy az olaszrizlingek "legnemzetközibb megmérettetését" 2021-ben indította el három borszakíró, a horvát Sasa Spiranec, a szerb Igor Lukovic és a magyar Győrffy Zoltán. A Grow du Monde olyan nemzetközi borverseny, amely az olaszrizling, grasevina, grasac beli, laski rizling, welschriesling és ryzlink vlassky néven is ismert szőlőfajtából készített borokat gyűjti össze.



Az idei évtől kezdve a Rizling Nemzedék kezdeményezésére a grow mint az olaszrizling szinonimája is felkerülhet a palackokra (akár kiegészítő megnevezésként), ami a nemzetközi piacokon előnyt és jobb felismerhetőséget is jelenthet - áll közleményben.

MTI; Gondola