A klimatizálásra tett ígéretét sem tartotta be Karácsony Gergely

2024. június 6. 16:23

Sem a 3-as metró orosz vonatainak klimatizálására, sem az orosz felújítás teljes kivizsgálásával kapcsolatban tett ígéretét nem tartotta be Karácsony Gergely - hangsúlyozta az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület közös főpolgármester-jelöltje csütörtökön Budapesten.

Vitézy Dávid emlékeztetett, a 2019-es kampányban Karácsony Gergely fontos ígérete volt, hogy a metrókocsikat klimatizálni fogja.



"A Párbeszéd nevű, azóta a DK-ba beolvadt pártjának képviselőivel fürdőruhában és törölközőbe tekerve utazgattak a 3-as metrón szaunát kiáltva, illetve Karácsony Gergely hőmérővel járkált a 3-as metrón" - idézte fel Vitézy Dávid a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásánál tartott sajtótájékoztatón. Hozzáfűzte, most is 30 fok fölötti hőmérséklet van a 3-as metró orosz vonataiban, sem normális szellőztetés, sem klíma nincsen.



Elfogadhatatlan, hogy egy teljes főpolgármesteri ciklusban nem sikerült csinálni semmit - jelentette ki Vitézy Dávid. Hamisnak tartja azt az állítást, amely szerint az orosz gyártó nem engedte az átalakítást, mivel "egy szankciók hatálya alatt álló, fegyverek gyártásában érdekelt orosz beszállítóról van szó". "Nonszensz a jóváhagyására várni és ezért nem csinálni semmit" - mondta Vitézy Dávid.



Közölte, kikérték a szerződést, amelyből világosan látszik, hogy a jármű átalakítására, továbbfejlesztésére "minden létező garanciális és szellemi jogot" megszerzett a BKV a főváros nevében. Valójában nem volt komoly szándék a klimatizálásra, hiszen közbeszerzést sem folytattak le - érvelt Vitézy Dávid.



Kitért arra is, hogy a főpolgármester a még jelöltként adott utolsó interjúban azt mondta, mindenkinek a börtönben lenne a helye, akinek köze volt a felújításhoz. Ehhez képest "az a BKV vezérigazgató, akinek az aláírása ott van az orosz szerződésen, mind a mai napig hivatalban van, ő vezeti a BKV-t, sőt nemrég fizetésemelést is kapott" - mutatott rá Vitézy Dávid. Megjegyezte: "valami itt nem stimmel", a legalapvetőbb kivizsgálás sem történt meg.



Vitézy Dávid leszögezte, vállalja, hogy főpolgármesterként mindkettőt elvégzi, "teljes részletességgel" kivizsgálják a 3-as metrókocsik felújításátásának közbeszerzését, és elvégzik a klimatizálást. Továbbá főpolgármesterként semmilyen klíma nélküli tömegközlekedési eszközt nem vásárol Budapestre - ígérte.

Karácsony Gergely Facebook-politizálást folytat, ami nem helyettesíti a valódi várospolitikát - fogalmazott Vitézy Dávid. Azt kérte, "aki nem szeretné, hogy az üres ígérgetések és pártpolitikai csaták folytatódjanak", az vasárnap főpolgármester-jelöltként és a fővárosi listán is őt támogassa szavazatával.

mti