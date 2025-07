Utcazene Fesztivál Veszprémben

2025. július 16. 16:09

Július 17-19 között rendezik meg az Utcazene Fesztivált Veszprémben, az ingyenes rendezvényen hét színpadon, két utcazenész megállóban zenés produkciók, valamint Food Truck Show és utcaszínházi előadások is várják a közönséget.

A fesztivál honlapjának tájékoztatása szerint fellép az Alma Solar & Os Papagaios (francia), a Bootleg Betty (holland), a CQMD (francia), Chris Grey & The BlueSpand (dán), Daiana Lou (olasz), Estrela Gomes (portugál), George Zervos (görög), a Giufa (olasz), Gizmo Varillas (spanyol), Jan Terlouw Junior & The Nightclub (holland), Keanan Eksteen (dél-afrikai), a La Comedie Bistro (magyar-spanyol-kubai-kolumbiai), a La Dinamo (spanyol), a Los Orangutanes (magyar), a Mandalamarra (olasz), Martin Harley (brit), a Mellie Meteors (holland), Octave Lissner (francia), Peter Kern (osztrák), Reuben Stone (új-zélandi), a Roultazic (francia), a Surprise des le début (magyar), a Tanga Elektra Trio (német), a The Dixielab (spanyol), és az idei utcazenész verseny 15 döntőse, akik idén is kétmillió forint összdíjazásért szállnak harcba.

A hét színpad és két utcazenész megálló mellett a Kossuth utca felső szakaszán idén is a Food Truck Show gasztronómiai kínálata várja a résztvevőket, akik az Óváros tér és a Szabadság tér közötti útszakaszon utcaszínházi produkciókat is láthatnak.

Mivel több zenekar már szerdán megérkezik a városba, néhány közülük már szerda este fellép a Színházkertben.

mti