Andrej Babis megszüntetné az Ukrajnának szánt cseh lőszer-kezdeményezést

2025. július 16. 14:27

Andrej Babis, a cseh ellenzéki ANO mozgalom elnöke kijelentette, ha győz az októberi parlamenti választásokon, akkor megszünteti a csehek által életre hívott lőszerkezdeményezést, és nem szállít több nagy kaliberű lőszert Ukrajnának. Babiš mozgalma jelenleg magasan vezeti a politikai pártok népszerűségi versenyét. Közben Petr Fiala jelenlegi miniszterelnök kedden azt közölte, hogy Csehország nem fog részt venni az Egyesült Államokból származó fegyverek Ukrajna számára történő beszerzésében.

Csehország 2024-ben indította el az Ukrajnát támogató kezdeményezést, hogy pótolja Kijev lőszerhiányát az orosz invázió kezdete után. A program tavaly 1,5 millió lőszert biztosított Ukrajnának, és az idei évben is folytatódnak a szállítások. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök májusi prágai látogatásán hatékonynak nevezte a projektet. Andrej Babiš azonban régóta bírálja a kezdeményezést, amely szerinte a fegyverkereskedők érdekeit szolgáló, átláthatatlan és túlárazott üzlet. Azt nyilatkozta, a program túl drága és korrupt, és ha kormányra kerül, leállítják. Hozzátette, hogy a programot akár a NATO is átvehetné. A korábbi cseh miniszterelnök egyúttal jelezte: felülvizsgálná a 24 darab F-35-ös vadászgép megvásárlásáról szóló cseh szerződést is, mert az szerinte ugyancsak túlárazott.

InfoStart