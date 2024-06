Hisztéria a francia jobbközép Köztársaságiak vezetőségében

2024. június 12. 21:00

A francia hagyományos jobboldali párt, a Köztársaságiak (LR) sürgőséggel összehívott vezetőségi ülése szerdán egyhangúlag kizárta a pártból Eric Ciotti pártelnököt, aki előző napon "szövetségre" szólított fel a felmérések élén álló, Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörüléssel (RN) az előrehozott nemzetgyűlési választások három hét múlva esedékes első fordulójában.

A párt közleménye szerint az LR vezetését átmenetileg Francois-Xavier Bellamy, a vasárnapi európai parlamenti választás listavezetője és Annie Genevard, a mozgalom főtitkára látja el.



Eric Ciotti, aki nem volt jelen a vezetőségi ülésen, a döntés után jelezte, hogy továbbra is pártelnöknek tekinti magát.



"A ma délután szervezett találkozót az alapszabályzatunk durva megsértésével tartották" - írta az X-en Éric Ciotti. "Az ezen az ülésen meghozott döntések közül egyiknek sincs jogi következménye. Büntetőjogi következményei lehetnek. Én vagyok és maradok politikai formációnk elnöke, akit a tagok választottak meg" - tette hozzá.



Ciotti egyébként a várható döntést megelőzően kiürítette a pártszékház épületét, hazaküldte a munkatársait, és arra kérte a biztonsági szolgálatot, hogy ne engedje be a pártvezetőséget az épületbe, így a vezető konzervatív politikusok néhány száz méterrel arrébb üléseztek. A nap folyamán maga Eric Ciotti sem jelent meg a székházban, s egyelőre nem tudni, hol tartózkodik.



Eric Ciotti keddi bejelentése, miszerint az LR szövetségre lépne a Nemzeti Tömörüléssel, gyakorlatilag szétrobbantotta a Charles de Gaulle néhai köztársasági elnök politikai örökségének tekintett jobbközép pártot, miután a vezető konzervatív politikusok közül senki nem támogatta a lépést.



A megállapodás az első belpolitikai szövetség lenne a több mint ötven éve alakult szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés, illetve elődpártja, a Nemzeti Front történetében.



Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke és miniszterelnök-jelöltje kedd este bejelentette, hogy a szövetség jegyében már tucatnyi korábbi jobbközép képviselővel megállapodást kötöttek arról, hogy az RN színeiben indulnak a nemzetgyűlési választások első fordulójában. Ezt követően Emmanuel Macron kormányának hat, korábban az LR-hez tartozó minisztere a Le Figaro című napilap honlapján közzétett felhívásában arra kérte a jobbközép képviselőket, hogy csatlakozzanak az elnöki táborhoz. Szerdai sajtótájékoztatóján Emmanuel Macron államfő is azt kérte a konzervatívoktól, hogy ne a Nemzeti Tömörüléssel, hanem az ő táborával kössenek szövetséget.



Az IFOP közvélemény-kutató intézet kedden közzétett felmérése szerint ha vasárnap tartanák az első fordulót, Marine Le Pen pártja a szavazatok 35 százalékára számíthatna, ami csaknem a duplája annak, amit a két évvel ezelőtti nemzetgyűlési választásokon elért, s 4 százalékkal több, mint a vasárnapi EP-választáson. A Reneszánsz, a Horizontok és a Modem centrista pártokból álló elnöki szövetség 18 százalékot érne el, ami 7 százalékkal kevesebb, mint 2022 júniusában, de szintén 4 százalékkal több, mint az EP-választáson. A Köztársaságiaknak 9 százalékos támogatottságot jelez a felmérés az EP-választásokon elért 7 százalékhoz képest.

mti