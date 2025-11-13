Gál Kinga Ursula von der Leyen kijelentésére reagálva: Brüsszel továbbra is a háború folytatását erőlteti

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 13. 20:34

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön Brüsszelben kijelentette, hogy Európa továbbra is támogatni fogja Ukrajna ellenállását, és a háború jövőjét a mostani tél határozhatja meg. A bejelentésre reagálva Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője, és a Patrióták Európáért alelnöke élesen bírálta az uniós politikát, amely szerinte „stratégiai bénultságban szenved, és a kudarcos háborús politika folytatására épül”.

A politikus hangsúlyozta: miközben Brüsszel újabb milliárdokat utal Ukrajnának és a háború finanszírozására keres megoldásokat, „nincsenek meg a megfelelő anyagi eszközök, és az unió ezzel generációkat adósítana el”.

„Von der Leyen kijelentései jól mutatják, hogy Brüsszel továbbra sem a békét, hanem a háború eszkalációját tekinti céljának. Az unió ezzel nem a megoldást, hanem a válság elmélyülését támogatja”

- fogalmazott Gál Kinga.

A képviselő szerint az Európai Bizottság által felvázolt finanszírozási modellek - amelyek között a befagyasztott orosz eszközök kölcsönként való felhasználása is szerepel - alapvető jogi elveket kérdőjeleznek meg, és végső soron az európai polgárokra hárítják a háború költségeit.

Gál Kinga bírálta a Bizottság azon törekvését is, hogy „újabb hatásköröket vonjon el a tagállamoktól az erőltetett védelmi felkészülés ürügyén”. Hozzátette: az unió versenyképessége az elmúlt években folyamatosan romlott, részben a Zöld megállapodás és a tartósan magas energiaárak miatt.

„Ahelyett, hogy a gazdasági talpra állásra és a béke előmozdítására összpontosítana, Brüsszel ideológiai projekteket finanszíroz, amelyek az európai ipart és háztartásokat is sújtják” - mondta.

A fideszes politikus élesen bírálta a migrációs paktumot is, amelyet szerinte Brüsszel továbbra is át akar erőltetni a tagállamokon. Úgy véli, az Európai Tanács legutóbbi ülése ezeket a problémákat „csak tovább görgette maga előtt”, így az uniós csúcs összességében „kudarcosnak tekinthető”.

„Itt az ideje az irányváltásnak” - hangsúlyozta Gál Kinga.

Szerinte az uniónak végre aktív szerepet kellene vállalnia a béke előmozdításában, nem pedig újabb fegyverkezési és finanszírozási csomagokban gondolkodni.

„Támogatni, nem akadályozni kellene, hogy mielőbb béketárgyalások kezdődjenek, akár Budapesten”

- tette hozzá a képviselő, aki szerint Európa jövője a békében, nem a háború folytatásában rejlik.

Gál Kingával, a Patrióták Európáért pártcsalád alelnökével az október 23-i Békemeneten készítettünk interjút. Akkor úgy fogalmazott: „soha nem volt még ilyen időszerű a békemenet - nemcsak Magyarországról, hanem egész Európáról szól.”

Főkép: Gál KInga és Ursula von der Leyen. Fotó: Alexis Haulot, Fred Marvaux/Európai Unió