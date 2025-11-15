Ursula szerelme sokba kerül félmilliárd EU-polgárnak

Szerző: Molnár Pál

2025. november 15. 12:57

Az Unió vezetői nem hülyék, maguk is tisztában vannak vele, mekkora hazugság az ukrán győzelem lehetőségét szajkózni, ennek ellenére nem képesek megváltoztatni az álláspontjukat. Nyilván megéri nekik, hiszen anyagilag érintettek a „bizniszben” - leplezi le a korrupt EU-szélsőséget Kövesdi Károly.

„Brüsszel továbbra sem a békét, hanem a háború eszkalációját tekinti céljának. Az unió ezzel nem a megoldást, hanem a válság elmélyülését támogatja” - fogalmazott a Patrióták Európáért egyik alelnöke. A témában Kövesdi Károly Európa-érmes újságírót kérdezte a Gondola.

- Szerkesztő úr, Brüsszel újabb milliárdokat utal Ukrajnának és a háború finanszírozására keres megoldásokat, „nincsenek meg a megfelelő anyagi eszközök, és az unió ezzel generációkat adósítana el” – leplezte le a szélsőséget a Patrióták Európáért egyik alelnöke. Miért tudhatjuk, hogy a brüsszeli szélsőség érdekeltté van téve abban, hogy újabb és újabb fegyvermegrendeléseket küldjön az USA hadiiparának?



- A történet régebben kezdődött. Nemrég Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Ultrahang magyar portálnak adott interjújában elmondta, hogy Boris Johnson akkori brit miniszterelnök hogyan rohant el Kijevbe 2022 tavaszán, nehogy aláírjanak egy békeszerződést. Az angolszász politikus ezért a „közbenjárásért” Lavrov szerint egymillió font „sikerpénzt” kapott a barátjától, aki fegyvereket szállított Kijevnek. Ez valószínűleg csak a jéghegy csúcsa, hiszen Amerika már 2014-et követően, a majdani puccs után elkezdte Ukrajna felfegyverzését és katonai szakértőkkel való ellátását. Ezek tudatában talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a „Széleföld” országféleségbe több mint egy évtizede nyomják a haditechnikát. Ez óriási biznisz. (Enélkül Ukrajna valójában hetek alatt kénytelen lett volna kapitulálni.) A másik üzlet a bankok által nyújtott gigakölcsön, ami adósrabszolgaságba fogja taszítani az európai polgárokat. Mert ugye az Európai Unió nem egy gazdasági vállalkozás, nincsenek anyagi eszközei, csak a mi pénzünket kezeli – és szórja két marokkal egy reménytelen háborúba, ahol fiatalok százezrei halnak meg. Az Unió vezetői nem hülyék, maguk is tisztában vannak vele, mekkora hazugság az ukrán győzelem lehetőségét szajkózni, ennek ellenére nem képesek megváltoztatni az álláspontjukat. Nyilván megéri nekik, hiszen anyagilag érintettek a „bizniszben”.

- "Brüsszel ideológiai projekteket finanszíroz, amelyek az európai ipart és háztartásokat is sújtják” - mondta a Patrióták Európáért egyik alelnöke. Miért tudhatjuk, hogy óriásit tévedett, hiszen itt nincs szó semmiféle ideológiáról. Színtiszta korrupt érdekekről van szó: a hadiipar fizet az újabb és újabb fegyver-megrendelésekért?



- Az ideológia csak maszlag, akárcsak az az orbitális hazugság, hogy Putyin Ukrajna legyőzése után Nyugat-Európára támadna, és meg sem állna az Atlanti-óceán partjáig. Ezt még az óvodás gyerekek sem hiszik el, Oroszország hadi és gazdasági lehetőségeinek ismeretében. Másrészt Vlagyimit Putyin világosan fogalmaz, és nem hazudozik összevissza. Tudjuk, ki és miért provokálta ki ezt a háborút, mi a célja vele. Az ideológia köpönyegébe bújva az ukrajnai csernozjom, az ásványkincsek megszerzése a cél, ha már az orosz földet nem tudják bekebelezni. A legnagyobb disznóság egyébként az, hogy a hadiipar felpörgeti a gazdaságot, munkahelyeket és nyereséget biztosít. Gondoljon bele szerkesztő úr: itt nem az űrkutatásról, a technológiai fejlődésről, a turizmusról vagy a gyógyszeriparról beszélünk, hanem a HALÁLIPARRÓL. Hogy jönnek ehhez az emberi jogok, a jogállamiság, az európai értékek, a szolidaritás, az emberi élet szentsége és más kategóriák? Ezek az emberek mások halálán nyerészkednek! Ennek az egész bagázsnak, amely ezt erőlteti, a vádlottak padján van a helye háborús bűnök és az emberiesség ellen elkövetett bűnök miatt.

- Európa továbbra is támogatni fogja Ukrajna ellenállását, és a háború jövőjét a mostani tél határozhatja meg - mondta egy uniós politikus. Miért tudhatjuk, hogy itt nem Európa érdekeiről van szó. Hanem egy gyerekes személyes ügyről: az európai politikus szerelmes ukrajna vezető politikusába. A félmilliárd európai polgár hogyan tudja megakadályozni a rombolást?



- Európa úgy akarja támogatni Ukrajna ellenállását, hogy közben az európai embereket semmizi ki a beleegyezésük nélkül. Senki sem kérdezi, mit szólunk ehhez. Vegytiszta boldogság számunkra látni a menekülésben levő ukrán miniszter, Zelenszkij haverja aranybudiját, a pénzkötegek közt az ágyon fetrengő sorozótiszt örömét, a latin-amerikai drogbandák elégedettségét az Ukrajna érintésével kapott fegyverek okán.

A sok-sok milliárd eurót mi adjuk össze, a mi gyermekeink, unokáink lesznek eladósítva, s mindezért cserébe éltethet bennünket a remény, hogy holnap megszűnik a munkahelyünk, didereghetünk a téli zimankóban, egy-egy tankolás romba döntheti a havi költsévetésünket. Hát nem csodás? Eközben a korrupt nagymama boldogan csókolózik a korrupt vezetővel, aki békét igért és a korrupció felszámolását. Az is elégedettséggel tölthet el bennünket, európai embereket, hogy az egész mészárlás után Zelenszkij sértetlenül távozhat a családja, rokonsága után Floridára, már ha túléli a népharagot. Ursula talán akkorra visszavonul, vagy tovább garázdálkodik az IMF-nél, a WHO-nál vagy bárhol, ahol hasznosulhat a szakmai tudása és a rátermettsége. Édes istenem, meddig kell még ezt elviselnünk?

Kép: pixabay

