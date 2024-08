Lengyel egyetemisták őrizetbe vétele Nigériában

2024. augusztus 8. 19:28

Bekérették a varsói nigériai nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét a lengyel egyetemistáknak az észak-nigériai Kanóban minap történt őrizetbe vétele miatt - közölte csütörtökön a lengyel külügyminisztérium.

Az ügyvivőt a lengyel egyetemisták csoportjának "szabadon bocsátása érdekében teendő közös lépések", valamint a fennálló helyzet tisztázása végett kérették be - olvasható a varsói külügyi tárca honlapján csütörtökön közzétett közleményben.



Nigériában pedig a lengyel konzuli szolgálat "a helyi hatóságokkal folytatott megbeszéléseket magában foglaló, az ügy tisztázását célzó intenzív tevékenységet végez" - írták.



Aláhúzták: a tárca folyamatosan kapcsolatban van az egyetemisták családjaival és felsőoktatási intézményükkel.



A lengyel külügy szerdán erősítette meg, hogy a nigériai hatóságok ezen a héten hat afrikanisztika szakos lengyel hallgatót és oktatójukat vették őrizetbe. Az ügyről szerda este a Varsói Egyetem adott ki közleményt, közölve, hogy saját hallgatóiról van szó, akik oktatójukkal együtt egyhónapos tanulmányi útra indultak a kanói egyetemre.



Szintén szerdán Andrzej Szejna lengyel külügyminiszter-helyettes cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, melyek szerint az egyetemisták a Nigériában augusztus eleje óta tartó kormányellenes tiltakozások során orosz zászlókat lengettek.



Szejna szerint a csoportot jelenleg egy szállodában tartják fogva. Az onet.pl lengyel hírportál viszont az egyik egyetemista anyját idézi, aki azt állítja, hogy a külügyminisztérium képviselője nem erősítette meg a hozzátartozóknak a diákok hollétét.



A PAP hírügynökség szerint a diákok hozzátartozói csütörtök délelőtt a külügyminisztérium székháza előtt gyűltek össze, azt állítva, hogy a tárca nem tájékoztatja őket rokonaik jelenlegi sorsáról. Délután a minisztérium munkatársai két anyát hívtak be megbeszélésre, közülük az egyik később közölte: a tárca péntek délelőtt szervez találkozót az összes érintett egyetemista szüleivel. Elmondta azt is: a diplomaták arról biztosították őt, hogy a fiatalok biztonságban vannak.



A heves nigériai összecsapások során a kormányellenes tüntetők egyebek között a benzinárak csökkentését követelik, illetve kormányzati intézkedéseket sürgetnek az országot sújtó, két évtizede legsúlyosabb gazdasági válság következményeinek enyhítésére. Jogvédő szervezetek szerint az összetűzésekben legkevesebb 21 tüntető vesztette életét.

MTI