KL-selejtező: Ügyetlen fehérvári csatárok, egy-nullos vereség Cipruson

2024. augusztus 8. 21:59

A Fehérvár FC 1-0-ra kikapott a ciprusi Omonia vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga selejtező harmadik fordulójának első, csütörtöki mérkőzésén.

A nyáron kinevezett Pető Tamás vezetőedző irányításával két-két siker és döntetlen után először szenvedett vereséget a Fehérvár. Lang Ádám, a magyar válogatott védője a 81. percben csereként lépett pályára a szigetországi csapatban, amely a lengyel Mariusz Stepinski 60. percben lőtt góljával nyert.



A visszavágót jövő szerdán rendezik Székesfehérváron. A párharc győztesére a horvát NK Osijek és az azeri Zira továbbjutója vár a következő, immár főtáblára kerülésért sorra kerülő negyedik selejtezőkörben, a vesztes pedig búcsúzik.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés:

Omonia (ciprusi)-Fehérvár FC 1-0 (0-0)

--------------------------------------

Nicosia, v.: Lionel Tschudi (svájci)

gólszerző: Stepinski (60.)

sárga lap: Erakovic (53.), illetve Melnyik (28.), Huszti (64.), Katona (65.)

Omonia:

-------

Fabiano - Dionkou (Lang, 81.), Coulibaly, Panajotu, Hammasz - Maric, Ewandro (Haralampusz, 71.), Erakovic (Kuszulosz, 88.) - Simic (Atzili, 88.), Stepinski (Kakulli, 81.), Semedo

Fehérvár FC:

------------

Tóth - Melnyik, Serafimov, Larsen, Spandler (Milicevic, a szünetben) - Katona, Csongvai, Bedi (Huszti, 61.), Kovács (Pető, a szünetben) - Christensen, Gradisar (Babos, 76.)

Nagy ciprusi rohamokkal indult a találkozó, a hazaiak sorra vezették a veszélyes támadásokat, egy ízben Tóth védett hatalmasat lábbal. Bő negyedóra után kiszabadult a szorításból a magyar együttes, amelynek ziccere is volt, de Kovács nem találta el a kaput. A szünet előtti 15 percben ismét beszorultak a piros-kékek, akik Tóth újabb remek védéseinek köszönhetően nem kerültek hátrányba a szünetig, egyszer pedig szerencséjük is volt, amikor Stepinski fejese a kapufát találta el.



Térfélcserét követően is egyértelműen az Omonia akarata érvényesült, a fehérvári kapus újabb bravúrja viszont továbbra is megakadályozta a gólt. A magyar együttes erejéből jószerivel egyetlen támadásra futotta, igaz az óriási helyzettel zárult, Christensen próbálkozásánál a hazai hálóőrnek először akadt védenivalója. Nem sokkal később góllá érett a szigetországiak nyomasztó fölénye. Vezetése birtokában már kevésbé lépett fel támadólag az Omonia, ezért kiegyenlítettebbé vált a találkozó, de így is elsősorban Tóth nagyszerű teljesítményének köszönheti a Fehérvár, hogy megúszta minimális vereséggel a kilencven percet.

MTi