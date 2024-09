Rossi helyesli Sallai átigazolását

2024. szeptember 16. 19:32

A szövetségi kapitány a török sajtónak nyilatkozott a magyar válogatott támadó, Sallai Roland Galatasarayba igazolásáról.

wikimedia

„Roland nagyszerűen döntött, hogy a Galatasarayhoz igazolt. A török bajnokság az öt európai topliga után egyértelműen kiemelkedik. Remélem, hogy ebből a magyar válogatott is profitálhat. Huszonhét évesen, karrierje legjobb időszakában igazolt a Galatasarayhoz.” – nyilatkozott Rossi a török Fanatik sportlapnak.

A szövetségi kapitány elmondta, beszélt a támadóval átigazolását megelőzően.

„Volt lehetőségem beszélni vele a folyamat során, vele is megosztottam azt, amit az imént mondtam. Hangsúlyoztam, hogy nagyszerű döntést hozott, és nagyon jó teljesítményt várok tőle. Végső soron az ő sikere a magyar válogatott javára is válik majd. Bízom benne, hogy új klubjával Törökországban, és az európai porondon is sikeres szezont fut majd.”

„Nincsenek látható gyengeségei, számomra Sallai minden tekintetben sztárjátékos. Rendkívül tehetséges, technikás labdarúgó, gyors és robbanékony. Remek lövései vannak, jól fejel és passzol. Soha nem adja fel, mindig küzd az első perctől a végső sípszóig. Félelem nélkül játszik minden ellenféllel szemben, és nem nyugszik bele a vereségbe. Igazi csapatjátékos, aki keményen dolgozik, hogy fejlessze magát. Összességében kiváló választás a Galatasaray számára.”

„A pozíciója főként azon fog múlni, hogy a Galatasaray milyen taktikát választ majd. Rengeteg minőségi támadó van a klub keretében. Sallai szélső, a válogatottban mindkét szélen és a csatár mögött is használhatom. 3-5-2 és 4-3-3 felállásban is tud szélsőt játszani. Ezeken a posztokon ugyanolyan magas szinten tud teljesíteni, így biztos vagyok benne, hogy új klubjában is megtalálják a helyét.”

MTi