Folytatódik a hőség a jövő héten

2024. augusztus 11. 18:24

Folytatódik a hőség a jövő héten, a legmelegebb órákban akár 38-39 Celsius-fok is lehet. Szombaton szórványosan, vasárnap pedig már többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok, és a hőmérséklet visszaesik: a hét utolsó napján már csak 27-36 fok körül alakulnak a maximumok - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn a kevés gomoly- és fátyolfelhő mellett sok napsütésre lehet számítani, csapadék általában nem lesz, de késő estétől az északnyugati határszélre záporos, zivataros csapadéktömb sodródhat be. A szél többnyire mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 37 fok között várható, északkeleten pár fokkal alacsonyabb marad.



Kedden napos, többnyire száraz idő várható, inkább csak északnyugaton, északon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar már az éjszakai, hajnali óráktól kezdve. Az északkeleti, keleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum általában 17 és 24 fok között alakul. Délutánra 29 és 38 fok közé melegszik fel a levegő, északkeleten lesz kevésbé meleg, délen pedig forróbb az idő.



Szerdán is napos időre kell számítani, csapadék nem valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban általában 17-24 fok várható, de északkeleten több fokkal hűvösebb lehet az éjszaka. Délutánra 29 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet, északkeleten lesz kevésbé meleg az idő.



Csütörtökön sok napsütés valószínű, de néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet 15 és 24 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 31 és 38 fok között alakul.



Pénteken napos időre van kilátás kevés gomoly-, illetve fátyolfelhő mellett, csapadék nem valószínű. Helyenként megélénkül az északi, északnyugati szél. A hajnali 14-23 fokról 31-37 fokra melegszik fel a levegő.



Szombaton az erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett sok napsütés valószínű. Szórványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északias irányú szelet helyenként élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 14-24, délután 30-39 fok várható.



Vasárnap erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett sok napsütés valószínű. Többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, ezeket erős, viharos széllökések kísérhetik. Hajnalban 17-24, délután 27-36 fok várható, északnyugaton lehet hűvösebb, délkeleten melegebb az idő.



MTI