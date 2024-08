Szent István-napi őrtüzeket gyújtanak Háromszéken

2024. augusztus 16. 15:24

Szent István-napi őrtüzeket gyújtanak a székelyföldi Háromszék 23 településén augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén - tájékoztatta az MTI-t pénteken az RMDSZ Háromszék területi szervezete.

Az őrtüzek Kovászna megye 23 településének legmagasabb pontján egyszerre gyúlnak ki kedden este 9 órakor - írták.



"Egy a nemzet, ezt üzenik a Kárpát-medence legdélkeletibb tájegységén, Háromszéken fellobbanó őrtüzek, és jelzik, hogy ezer éve itthon vagyunk Székelyföldön, ahol minőségi magyar jövőt tervezünk újabb ezer évre" - idézte a közlemény Tamás Sándort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Háromszék területi szervezetének elnökét.



A politikus arra kérte a térség lakóit: emlékezzenek együtt Szent István királyra, őrizzék meg hűen emlékét és tanítását, "hiszen iránymutatása a mai változó világunkban is helytálló, biztosítani tudja a magyar nemzet fennmaradását a következő ezer évre is".



Augusztus 20-án több háromszéki településen ünnepség is lesz. Sepsiszentgyörgyön 19 órától a Szent József-plébániában tartanak kenyérszentelést és ünnepi misét. Baróton 18 órától a Millenniumi emlékmű közelében lesz ünnepség és kenyérszentelés.

mti