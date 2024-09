Történelmi magyar futócsúcs dőlt meg a hétvégén

2024. szeptember 30. 11:21

Mind a női, mind a férfi maratonfutás magyar csúcsa megdőlt hétvégén Berlinben, Szabó Nóra a saját rekordját adta át a múltnak, de a férfinak van nagyobb sporttörténelmi jelentősége. Szabó Nóra, aki vasárnap ismét megdöntötte a női maratoni futás országos rekordját, idén még egy versenyen rajthoz áll, mivel szeretne kijutni a jövő évi, tokiói atlétikai világbajnokságra. A 36 éves országos csúcstartó 2:27:31 órás eredménnyel ért célba - ezzel saját 2:28:25-ös csúcsát adta át a múltnak - az 50. Berlin Marathonon, ahol sok afrikai futó és Józsa Gábor is segítette a verseny alatt.

A hazai szövetség beszámolója szerint Szabóék kicsit gyorsabban kezdtek a tervezettnél, mivel a rendezők becslése szerint csaknem egymilliós szurkolótábor volt a helyszínen, emiatt kissé elvitte őket hév. "Harminchét kilométer környékén fáradtam el, addig nagyon jól ment, de ennél sokkal jobbat tudok, én azt érzem. Most azt mondom, kifutottam magam, de tudom, hogy tudnék jobbat futni - mondta a hazai szövetség honlapján versenyét követően Szabó, aki szerint a még jobb eredményhez tökéletes körülmények kellenek. A viadalt megelőző héten beteg volt, három napot kihagyott, de nem erre fogta, hogy nem futott 2:27-en belül. "Örültem is meg nem is, mert titkon szerettem volna 2:27-en belüli idővel célba érni" - árulta el.



Az MTK Budapest sportolója a további terveiről is beszélt. "Nagyon várom a következőt, idén valahol még elindulok maratonin, mert szeretnék kijutni a jövő évi világbajnokságra. Szintidőt biztosan nem fogok futni, de ranglistáról szerintem van esélyem" - hangsúlyozta Szabó. A nőknél 2:23:30 órás szintet határoztak meg a 2025-ös tokiói vb-re, míg a férfiaknál 2:06:30-ast. Szemerei Levente szintén országos rekordot ért el a hétvégén, a szekszárdi futó 2:10:43 óra alatt teljesítette a távot a varsói maratonon, ezzel Szűcs Csaba 1993-as 2:12:10-es rekordját múlta felül, egyben nagy fölénnyel megnyerte a versenyt. A 24 éves Szemerei legközelebb jövő februárban, Sevillában tervez ezen a távon rajthoz állni, most pedig kisebb pihenő vár rá.

