Az agyhalottak pártelnökének zavaros adóértelmezése

2024. november 17. 22:36

Magyarországon a legmagasabb az élelmiszerekre rakódó adók mértéke, és itt a legmagasabb az élelmiszerek ára, miközben a legalacsonyabb a minimálbér - mondta Lengyelországban a Tisza Párt elnöke.

A Tisza Párt az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményben azt írta: Magyar Péter a lengyelországi Katowicében tett szombati látogatásán személyesen győződött meg arról, hogy miközben a lengyel minimálbér a magyar másfélszerese, a lengyel élelmiszerüzletekben az árak átlagosan húsz százalékkal alacsonyabbak, mint Magyarországon.

Idézték Magyar Pétert, aki hangsúlyozta: miközben minden körülöttünk lévő uniós tagországban magasabb a minimálbér a magyarnál, mindenhol olcsóbbak az alapvető élelmiszerek. Magyarországon az Orbán-kormány "elhibázott gazdaságpolitikai döntésének köszönhetően Európa-rekorder volt az élelmiszerinfláció", három év alatt 62 százalékkal nőtt az élelmiszerek ára - jelentette ki.

Az ellenzéki politikus szerint Orbán Viktor 2010 óta egyre több olyan adót vezetett be, amelyek jelentősen növelik az élelmiszerek árát.

Mára Magyarország az élelmiszerekre rakódó adó mértékében is Európa-bajnok, a 27 százalékos áfára a népegészségügyi termékadó és a 4,5 százalékos kiskereskedelmi extraprofitadó is rárakódik - emelte ki. Hozzátette: emellett tavaly óta a gyártókat terheli a kiterjesztett gyártói felelősség, és a magyar EPR-díj (gyártói felelősségi díj) is az egyik legmagasabb Európában.

Ugyanakkor a nyereség kevés, elmaradtak a fejlesztések, gond van az élelmiszeripar hatékonyságával, versenyképességével - vélekedett az ellenzéki politikus.

Magyar Péter jelezte: az "óriási" adóterhek és az élelmiszerinfláció jelentősen visszavetette a fogyasztást és így a magyar élelmiszeripar profitját is. Ez pedig szerinte lehetetlenné teszi a fejlesztéseket és a versenyképtelen magyar élelmiszeripar előrelépését.

A Tisza Párt 2026-tól öt százalékra csökkentené a zöldségek és gyümölcsök áfáját, majd fokozatosan az összes egészséges élelmiszerét is. Jelentősen csökkentenék az élelmiszerekre rakódó egyéb adók mértékét, ezzel élénkítve a fogyasztást és a magyar élelmiszeripar versenyképességét.

Megerősítenék továbbá a fogyasztóvédelmet, hogy a kereskedők "ne nyeljék le" az adócsökkentésből fakadó árkülönbözetet - áll a közleményben.

MTi