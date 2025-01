Rendkívüli biztonsági zónákat vezettek be

2025. január 9. 08:48

Az olasz fővárosban működésbe lépett két, úgynevezett vörös zóna, az egyik a Termini központi pályaudvar kerületében, amelyben rendkívüli hatósági biztonsági intézkedések érvényesek egyelőre március végéig - derül ki a rendeletből, amelyet Lamberto Giannini prefektus írt alá szerda este.

A rendelkezés Róma központi, első számú kerületére vonatkozik az Esquilino-dombon, ahol az ország legnagyobb pályaudvara, a Termini található.

A másik biztonsági zónát a szomszédos kerületben, a Tuscolana vasútállomás övezetében jelölték ki.

A főváros olyan részeiről van szó, ahol eddig is kiemelt volt a vasúti és utasforgalom, az idei jubileumi szentévben pedig ez a két kerület lesz a főbb római belépőpontja a harmincmilliósra becsült zarándoktömeg és más látogatók többségének. A Termini és a Tuscolana állomás között sorakozik a Santa Maria Maggiore- és a lateráni Szent János-bazilika, melyek szent kapuin a hívők áthaladnak.

A rendkívüli biztonsági városnegyedeket olaszul "megerősített ellenőrzésű zónáknak" nevezték el, miután a főpolgármester, Roberto Gualtieri nem találta helyénvalónak a vörös zóna elnevezést. Gualtieri attól tartott, hogy a vörös zónák megijeszthetik a lakososokat és elriaszthatják a turistákat.

Valójában Rómában ugyanazok az intézkedések léptek életbe, amelyek számos más város vörös zónáiban.

A főváros két kijelölt kerületébe nem léphetnek be és nem tartózkodhatnak ott személyek, akiket az utóbbi öt évben lopásért, rablásért, személy és vagyon elleni bűncselekményért ítélték el. Ha utcai ellenőrzés során a hatóságok ilyen személyeket azonosítanak, azonnal eltávolíthatják őket a zónából, valamint három hónapig terjedő börtönt és legalább kétszáz euró bírságot kockáztatnak.

A hatóságok azokat is eltávolíthatják, akik veszélyesnek tűnnek vagy annak bizonyulnak, agresszív magatartást tanúsítanak, másokat zaklatnak.

Megerősítették a szállodák és más szálláshelyek vendégeinek ellenőrzését is.

Szigorított ellenőrzési rendszerről van szó, amelynek nem titkolt célja a közbiztonság erősítése, a pályaudvarok körüli mikro-bűnözés felszámolása, és az utcákon, aluljárókban élő migránsok, hajléktalanok eltávolítása.

A belügyminiszter, Matteo Piantedosi 2024 utolsó hónapjaiban szorgalmazta, hogy a városok prefektusai vörös zónákat jelöljenek ki, ahol a karácsonyi ünnepek alatt megerősítették a biztonságot. Az elsők között volt Firenze és Bologna, majd december 30-tól Milánó következett, ahol az intézkedések március végéig érvényesek, január 7-én Nápoly csatlakozott, és Bariban is bevezettek négy ilyen zónát. Több kisebb város is ugyanezt tette.

A belügyminiszter azt javasolta, hogy Rómában az egész jubileumi szent évben legyen érvényes a rendkívüli biztonsági rendszer, amit az idegenrendészetet vezető Roberto Masucci és a csendőrség helyi parancsnoka, Marco Pecci is támogatott. Egyedül a főváros első embere mondott nemet, így a zónákat egyelőre két hónapig tartják fent. Nem zárták ki, hogy Róma további részein is hasonló intézkedéseket vezethetnek be.

A főpolgármester, aki a baloldali Demokrata Párt (PD) politikusa úgy vélte, nincsen biztonsági probléma, és vörös zóna helyett Róma egészének "fehér városnak" kell lennie. A Hajrá Olaszország (FI) jobbközép kormánypárt fővárosi frakciója közleményben üdvözölte a szigorításokat hangoztatva, hogy miközben Roberto Gualtieri "minimalizálja" a helyzetet, a rómaiak örülnek a nagyobb biztonságnak. Emlékeztettek, hogy több baloldali városvezetés elutasította a vörös zónákat. A jobboldali Liga képviselője, Simonetta Matone közösségi oldalán azt írta: Gualtieri azt hiszi, Disneylandben él.

MTI