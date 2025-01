Tavaszias idő váltja a ködös reggelt

2025. január 27. 11:30

Reggelig, kora délelőttig még több helyen lehetnek ködfoltok, majd ezek megszűnnek, és többnyire napos idő várható fátyolfelhőkkel. Az Északi-középhegység térségében napközben is előfordulhatnak erősebben felhős időszakok, illetve estétől másutt is lesz némi felhőzet-növekedés. Időnként megélénkül a déli, délnyugati szél, de a Dunántúlon erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 12 és 18 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében néhol 10 fok alatt maradhat a csúcsérték. Késő este 6, 12 fok valószínű.

A sok fátyolfelhő mellett mindenütt megnövekszik a felhőzet, reggelre helyenként erősen felhős lesz az ég, amiből záporeső is kialakulhat. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok között, északkeleten néhol 4 fok alatt alakul.

MTI