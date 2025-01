Közös nemzeti felelősség kultúránk átörökítése a jövő nemzedékeire

2025. január 28. 20:33

Közös nemzeti felelősségnek, a kormány, a művészvilág és minden magyar ember felelősségének - nevezte a magyar kultúra megőrzését és átörökítését az utókorra a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Bácskortárs 2025 képzőművészeti vándorkiállítás megnyitóján kedden a Bács-Kiskun vármegyei Kunszálláson.

Latorcai Csaba azt mondta, nem az a feladatunk, hogy a művészetet úgy őrizzük meg, abban a formájában, ahogy szüleinktől vagy nagyszüleinktől kaptuk, hanem az, hogy tegyük hozzá a jelen interpretációit, és így adjuk tovább utódainknak.

Az államtitkár fontosnak nevezte a magyar művészet megbecsülését, és azt is, hogy legyen olyan erős középréteg a társadalomban, amely a művészethez műértő módon közelítve segít akár inspirációval, akár megrendeléssel annak kiteljesedésében.

Kiemelte: a kormány azért is törekszik a középosztály megerősítésére, hogy ezzel is hozzájáruljon a kortárs kultúra erősödéséhez, hogy továbbra is legyen inspirációjuk a kortárs művészeknek és továbbra is legyen megrendelésük a kortárs művészeknek.

Latorcai Csaba szólt arról, hogy a kormány más eszközökkel is igyekszik megbecsülni a művészvilágot.

Példaként említette, hogy a beruházási törvényben két évvel ezelőtt elhelyeztek egy olyan klauzulát, amely szerint minden állami közberuházásnál szükséges az adott beruházáson belül valamilyen kortárs műalkotás megrendelése és elhelyezése.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány napirendre kívánja venni a kulturális szféra foglalkoztatottjainak bér- és egzisztenciális helyzetét, hogy segítse a művészek megélhetését.

Latorcai Csaba megemlítette a Versenyképes járások programot is, amelyben a kormány 65 milliárd forintot kíván járási szinten közfeladat-ellátások fejlesztésére fordítani, és arra biztatott, hogy minél több kulturális közfeladat fejlesztésére nyújtsanak be támogatási igényt.

A kultúrát segíteni, erősíteni kell, összefogással a kormánnyal, a művészvilággal, a műértő közösséggel és a középosztállyal, mert csak így lehet "azt az ősi küldetésünket megvalósítani, hogy páratlan magyar kultúránkat ne csupán megőrizzük, hanem beletéve mindennapjainkat fejlesszük tovább és adjuk át utódainknak" - fogalmazott az államtitkár.

Almási Roland Márk (Fidesz-KDNP-Nemzeti Fórum), Kunszállás polgármestere ismertette, az idei kiállításon 16 alkotó 32 alkotása látható. Kitért arra is, hogy manapság a felszínesség egyre nagyobb méreteket ölt, és ebben a világban kell értéket teremteni, maradandót alkotni.

Hozzátette, öt évvel ezelőtt, amikor polgármesterré választották, komoly vízióval indultak el a közösségépítés és a kultúra területén.

Meg kell találni a jót, a szépet, a lélekemelőt, ami kockázatokat is rejt, de "a mi küldetésünk az, hogy igényt generáljunk az igényességre" - hangoztatta.

Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke a képzőművészeti tárlatot különlegesnek nevezte, és köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a kiállított alkotások üzeneteket hordoznak, amelyek "belénk ivódnak".

mti