Antifa támadások kísérletei várhatók

2025. január 27. 21:41

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kitörés napjával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón a Rendőrségi Igazgatási Központ Teve utcai székházában 2025. január 27-én. MTI/Purger Tamás

Felkészült a magyar rendőrség arra, hogy ne ismétlődjenek meg a két évvel ezelőtti antifa támadások - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kitörés napjával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten.

Rétvári Bence kiemelte: a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Készenléti Rendőrség bevonásával, megerősített jelenléttel készül a kitörés napjának február 11-i évfordulójára, amikor antifasiszta jellegű akciók várhatók.

"Az antifa mozgalom arra törekszik, hogy lebontsa a jelenleg érvényes társadalmi rendet, és ehhez az erőszak alkalmazását is elfogadható eszköznek tartja"

- fogalmazott, hozzátéve: semmilyen ideológia nem indokolhatja, hogy bárkit véresre verjenek.

"Mi elfogadhatatlannak tartjuk, hogy bárki embervadászatot rendezzen Budapest utcáin"- jelentette ki az államtitkár, hangsúlyozva: minden eszközt be fognak vetni annak érdekében, hogy megakadályozzák a támadásokat és megvédjék a magyar embereket.

Rétvári Bence felidézte: 2023-ban a nyílt utcán, aljas módon, hátulról támadtak meg találomra kiválasztott embereket. A támadásokat összesen 19 fő követte el szervezett, erőszakos bűncselekménysorozat keretében - tette hozzá.

Közölte, tavaly sikerült megakadályozni, hogy hasonló eset forduljon elő, és az idén is minden eszközt be fognak vetni: a munkában részt vesznek kutyás járőrök, drónok, speciális, élő közvetítést biztosító kamerával felszerelt műveleti autók is.

Minden magyar ember biztonságban érezheti magát - jelentette ki az államtitkár. Leszögezte: az erőszakra semmi nem adhat indokot, az ellen a legszigorúbban léptek fel eddig is, és ezután is így tesznek.

Rétvári Bence emlékeztetett, hogy a 2023-ban megtámadott sértettek testén voltak repesztett sebek, bevérzések, zúzódásokat, csonttöréseket szenvedtek.

Az elkövetők között német, olasz, albán és szír állampolgár is volt - magyarázta. Hozzátette: Magyarországon három személy ellen indult büntetőeljárás.

A legismertebb közülük Ilaria Salis, aki azóta európai parlamenti képviselő lett, ő a bűnösségét nem ismerte el. Egy másik gyanúsított - aki beismerte a tettét - egy év tíz hónap börtönbüntetésre ítéltek és öt évre kitiltottak Magyarországról. A harmadik személy nem ismerte el a bűnösségét, vele folytatódik a büntetőeljárás - részletezte.

Három beazonosított elkövető van még, akiket keresnek, a többiek már valahol, valamelyik hatóságnak a látókörébe kerültek - mondta az államtitkár, aki kijelentette: Magyarország sem találkozási, sem összeütközési pontja nem lesz semmilyen szélsőséges csoportoknak.

Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője hangsúlyozta: nem tűrik el, hogy bárkit támadás érjen Budapest utcáin.

Emlékeztetett: 2023. február 9. és 11. között öt helyszínen kilenc embert támadtak meg, közülük öten könnyebben, négyen súlyosan megsérültek. A támadások brutálisak voltak - mondta, jelezve: az elkövetők különböző eszközöket, például gumikalapácsot, viperabotot, paprika spray-t is használtak.

A BRFK nyomozócsoportot hozott létre, felvették a kapcsolatot a külföldi társszervekkel, és röviddel a támadássorozat után három főt elfogtak: két német és egy olasz állampolgárt. Velük szemben vádemelés történt, egy esetben ítélet is született.

Csécsi Soma kiemelte: kitörés napján, valamint az azt megelőző és követő időszakban idén is megemelt létszámot fog biztosítani a rendőrség., együttműködve hazai és külföldi titkosszolgálatokkal.

Hozzátette: mindenki számára biztosítják a békés gyülekezéshez való jogot, de nem megengedett, hogy bárkit a nézetei miatt támadás érjen.

Csécsi Soma azt javasolta: ha valakit mégis támadás érne, figyelje az elkövetőket, a távozási útvonalukat, ha van kamerája, rögzítse az eseményeket, és azonnal tegyen bejelentést a 112-es számon.

mti