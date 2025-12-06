A férfias fajták borásza a csúcson: Lamport József, a Bikavér, az Egri Csillag mestere

Szerző: MTi/gondola

2025. december 6. 12:06

Noszvaj a honi bortermelés egyik csúcsa lett, a Thummerer Pincészet a minőség jelképe a szakmában. Most rangos díjat kapott a főborász.

A Magyar Bor Akadémia (MBA) Év Bortermelője Magyarországon című elismerését idén Lamport József kapta, aki 2004 óta a noszvaji Thummerer Pincészet főborásza - közölte az MBA pénteken az MTI-vel.

Lamport József az Egri Borvidék borászaként aktívan vett részt az Egri Csillag, a Bikavér fehér párjának megalkotásában és szakmai tudásával számtalan hazai és nemzetközi díjhoz segítette hozzá a borászatot - írták a díjazottról.

Az Év Bortermelője Magyarországon cím nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a díjazott bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért adományozható.

Ez a magyar borászok által elnyerhető legrangosabb hazai kitüntetés, amelyet 1991-ben adtak át először - áll az MBA honlapján.