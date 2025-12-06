A népnyúzó politika kockázata leselkedik hazánkra

Szerző: MTI; Gondola

2025. december 6. 13:05

A hazai szélsőbal Brüsszel parancsait követi, gátlástalanul megszorító csomagot erőltetne a társadalomra, tehetségtelenségéből másra nem is telik.

Távol kell tartani a hatalomtól a szélsőbalt, mert gátlástalanul a családok nyakába varrná a háború költégeit, lehetővé tenné, hogy a korrupt brüsszeli szélsőség ukázai érvényesüljenek hazánkban.

A Tisza megszüntetné a multik adóit, a számlát a magyarokkal fizettetnék meg - fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ Magyarország 2025-2026 című rendezvényén.

Az Alapjogokért Központ szombati, az MTI-hez eljutatott közleményében azt írta, a rendezvényen Gulyás Gergely azt mondta, "eddig, ha Magyarországon a baloldal hatalomra került, annak mindig megszorítócsomag lett a vége".

Hozzátették, a központ évzáró eseményén a miniszter rámutatott, a Tisza Párt "népnyúzó, megszorító" terveinek nemcsak az ukrajnai háború finanszírozása és Ukrajna 2029-ig történő uniós csatlakoztatása áll a hátterében.

Szerinte az is szerepet játszik, hogy a magyar kormány jelenleg jelentős terheket ró a globális befolyással rendelkező multinacionális cégekre és a bankokra, ami "nem tetszik Brüsszelnek". Úgy vélte, a Tisza Párt ezeket az adókat megszüntetné, a költségvetésben keletkező hiányt pedig "a magyar emberekkel fizettetné meg".

A közleményben kitérnek arra, hogy a #Szabad magyarok podcast speciál adásában Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója és Kovács István stratégiai igazgató beszélgetett Gulyás Gergellyel.

A műsorban a miniszter Szánthó Miklós felvetésére azt mondta, "mindössze egy baloldali elit létezik, és a Tisza Párt nem is próbál ettől eltérni".

Szánthó Miklós szerint a Tisza Párt saját szereplői "a régi, baloldali szakértők anyagait" veszik elő, utalva arra, hogy a párt mögött többek között Kéri László, Petschnig Mária Zita és Felcsuti Péter jelennek meg.

Az adásban a közvélemény-kutatásokra hivatkozva a kormánypártok erősödéséről is kérdezték a minisztert. Kovács István stratégiai igazgató "mit kell tenni a következő négy hónapban annak érdekében, hogy elkerüljék a Tisza Párt kormányra kerülését és a több ezer milliárdos megszorításcsomagot" kérdésére Gulyás Gergely úgy fogalmazott: "ha minden szereplő ugyanúgy elvégzi a feladatát, mint 2022-ben és az azt megelőző időszakban, akkor továbbra is reális a magabiztos polgári győzelem".

Az emberek felismerik, mivel járna, ha a Tisza-DK-koalíció vezetné az országot - fogalmazott a tárcavezető.

Kép: Gulyás Gergely az Alapjogokért Központ vezeőivel - alapjogokert.hu