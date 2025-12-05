Ajándékcsomagokat vitt a hősöknek a KDNP a Bethesda Gyermekkórházba

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) idén már negyedik alkalommal vitte el Mikulás-napi ajándékcsomagjait a Bethesda Gyermekkórházban gyógyuló beteg gyermekeknek. A csomagokat Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke és Simicskó István frakcióvezető adták át.

Dr. Velkey György: Közös értékek mentén szolgáljuk a családokat

A kórház vezetése nagy szeretettel fogadta a párt képviselőit. Dr. Velkey György főigazgató köszöntőjében hangsúlyozta: az adventi időszakban már hagyomány, hogy a kereszténydemokrata vezetők ellátogatnak az intézménybe.

Mint mondta, évente mintegy 200 ezer esetet látnak el a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházában, a betegek között súlyos égési sérültekkel, pszichés zavarokkal küzdő gyerekekkel és fejlődési problémákkal érkező kisdedekkel egyaránt találkoznak.

A főigazgató kiemelte:

„Nagyon közösek a gondolataink és az ideáink, amelyek mentén dolgozunk. Hálásak vagyunk azért, hogy a keresztény vezetők évről évre mellettünk állnak, és segítik a munkánkat – szakmai, szociális és spirituális értelemben egyaránt.”

„Csupa hőssel találkozunk itt” - Latorcai Csaba méltatta az egészségügyi dolgozókat és a beteg gyermekeket

A KDNP ügyvezető alelnöke, Latorcai Csaba az ajándékok átadásakor elmondta: azért térnek vissza minden évben, mert a Bethesda dolgozói és kis betegei egyaránt példát mutatnak helytállásból.

„Hősök azok az egészségügyi dolgozók, akik az év 365 napján a legelesettebbekért dolgoznak, és legalább ennyire hősök a beteg gyermekek is, akik sokszor hetekig-hónapokig küzdenek itt a gyógyulásukért” – fogalmazott.

Beszédében a kereszténydemokrata családpolitikai intézkedésekre is kitért, köztük a családi adókedvezményre, a családi csődvédelemre és a többgyermekes édesanyák élethosszig tartó adókedvezményére. Hozzátette: a KDNP a jövőben is számos társadalmi kezdeményezést kíván előterjeszteni a családok, fiatalok és rászorulók támogatására.

Simicskó István: fontos az egyéni és a közösségi segítségnyújtás is

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta: a párt számára nemcsak a kormányzati döntések szintjén fontos a családok és a rászorulók támogatása, hanem személyes szinten is. A KDNP tagsága – mint mondta – évről évre gyűjtéseket szervez az ország számos pontján.

A frakcióvezető kiemelte azt is, hogy három olyan hivatás van, amelyet különösen meg kell becsülni egy jól működő társadalomban: a rendvédelmiseké, a pedagógusoké és az egészségügyi dolgozóké. Mint mondta, a kormány az elmúlt tizenöt évben folyamatosan napirenden tartotta ezek megerősítését, és igyekezett olyan programokat megvalósítani, amelyek valódi támogatást nyújtanak ezeknek a hivatásoknak. Simicskó hangsúlyozta, hogy nem haszontalan az az állami támogatás sem, amely az egyházak közösségszolgáló erejét és szerepét növelte. Hozzátette: a történelmi egyházak „példaértékű és rendkívül jó szövetségesei” a társadalomnak, hiszen számos szociális intézményt, iskolát és kórházat működtetnek, így közvetlenül is részt vesznek a rászorulók és betegek támogatásában.

Kifejtette:

„Példát kell mutatnunk. Nem elég a társadalom egészéért dolgozni, egyénenként is segítenünk kell azokat, akik hozzánk fordulnak.”

„Több mint kórház” - Dr. Tamásné Bese Nóra az intézmény küldetéséről

Dr. Tamásné Bese Nóra, a kórház főigazgató-helyettese kiemelte: a Bethesda számára a gyógyítás többet jelent az orvosi ellátásnál.

„Köszönjük minden támogatónknak, akik mellénk állnak abban a küldetésben, amiről azt valljuk, hogy a Bethesda több mint kórház. A gyerekeknek és a családoknak minden szükségét próbáljuk segíteni és betölteni – messze túl a gyógyításon.”

Hangsúlyozta, hogy sok olyan segítségre van szükség, amelyre egy intézménynek nincsenek finanszírozási keretei:

„Ezeket a hiányokat csak a támogatók segítségével tudjuk betölteni, és hisszük, hogy akik mellénk állnak, ők maguk is átélik azt, hogy adni öröm. A Mikulás estéje különösen ilyen időszak: ilyenkor nemcsak a gyógyuló gyerekeket, hanem az itt dolgozókat is megajándékozhatjuk. Ez annak szimbóluma, hogy nemcsak gyógyítunk, hanem minden tudásunkkal igyekszünk betölteni a hiányokat. Köszönjük, hogy támogatókra találunk.”

Tovább modernizálhatják a Bethesda Gyermekkórházat

Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes emlékeztetett arra is, hogy a KDNP hosszú évek óta támogatja a Bethesda fejlesztéseit – az épületek bővítésétől az eszközpark modernizációjáig. A jelenleg tervezés alatt álló nagyszabású beruházás célja, hogy a kórház tovább erősítse az egész országot kiszolgáló szakellátási szerepét, különösen a gyermekégési ellátás területén.

„A Bethesda nem csupán Budapestet szolgálja, hanem az egész ország gyermekeit. Fontos, hogy az intézmény a következő időszakban jelentős modernizáción mehessen keresztül”

- mondta.