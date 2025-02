Újbudai Fidesz-KDNP: Tóth Márton mondjon le a mandátumáról!

2025. február 28. 16:07

Lemondásra szólítja fel Tóth Márton önkormányzati képviselőt az újbudai Fidesz-KDNP frakciója - közölte a képviselőcsoport vezetője pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Balogh Péter - ujbuda online

Balogh Péter azt mondta, hogy Újbuda a botrányok kerülete lett: László Imre (MSZP-DK-LMP-Párbeszéd-Momentum) polgármester korábban Hitlert méltatta, majd ezt megpróbálták megmagyarázni, aztán kiderült, hogy az egyik alpolgármester milliókat taxizott el, tavaly tavasszal pedig napvilágra került egy pedofil ügy az egyik újbudai óvodában.

Hozzátette, a botrányok sorozata most azzal folytatódott, hogy Tóth Márton szocialista képviselő egy nyilvánosságra került videón arról beszélt: ő és más kerületi tisztségviselők is utálják a cigányokat; előkerült egy olyan videó is, amelyen az ellenzéki politikus a náci Németország egyik indulóját énekli.

"Ez a viselkedés véleményünk szerint megengedhetetlen" - jelentette ki Balogh Péter. Azt mondta, Tóth Márton "eljátszotta azt a lehetőséget", hogy a kerületi képviselő-testület és az újbudai közélet tagja legyen, a Fidesz-KDNP kerületi frakciója lemondásra szólítja fel. Tóth Márton majd egy időközi választáson mérettesse meg magát, kérdezze meg az embereket, hogy ilyen kijelentések után is támogatják-e őt - jegyezte meg.

Balogh Péter kitért arra is, hogy Tóth Mártont a rasszista viselkedése miatt a kerületi vezetés nem ítélte el, László Imre nem lépett szinte semmit ebben az ügyben. Tóth Márton végül önként lépet ki az MSZP-ből és az eddigi frakciójából. A Fidesz-KDNP-frakció szerint sokkal erőteljesebb intézkedéseket kellett volna Tóth Mártonnal szemben a polgármesternek tennie, ha valóban el akar határolódni az effajta viselkedéstől - mondta Balogh Péter.

Király Nóra, az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos a sajtótájékoztatón beszámolt arról: csütörtök este napvilágot látott egy rendőrségi közlemény, amely szerint egy év után lezárult a nyomozás Gy. Péter ellen, aki az Óbudai Gazdagréti Szivárvány Óvoda pedagógiai asszisztense volt egy évvel ezelőttig, amikor a rendőrség előállította, és nyomozást indított ellene kiskorú gyermekek ellen elkövetett bűncselekmény alapos gyanújával.

Már akkor - a szülők és a gyermekek védelmének érdekében - egy azonnali, teljes körű kivizsgálást kértek - emlékeztetett Király Nóra, majd megjegyezte: akkor a polgármester szőnyeg alá söpörte ezt a kérdést. A komoly nyomás hatására mégis felállított vizsgálóbizottság pár ülést követően befejezte a működését, és kijelentették, hogy "nem történt semmi probléma, a rendőrség végzi a dolgát" - mondta.

Király Nóra kiemelte, az esetnek nem lett semmilyen következménye, a szülők azóta is teljes bizonytalanságban viszik a gyerekeiket az érintett óvodába.

A rendőrségi közleménnyel viszont bebizonyosodott, hogy teljes joggal tették fel a kérdéseiket, és nem volt alaptalan a félelmük - közölte a miniszter biztos, aki hangsúlyozta: az szeretnék, hogy Újbudán a szülők teljes biztonságban tudhassák gyermekeiket.

László Imrének vállalnia kellene felelősséget az ügyben - mondta Király Nóra. Hozzátette: remélik, hogy a kerületi vezetés felülvizsgálja a tavalyi döntéseit az ügyben.

Balogh Péter beszélt arról is, kiderült, hogy az ügyben érintett férfivel az önkormányzat tanácsadói szerződést kötött, és számára az önkormányzat fenntartásában működő Szent Kristóf Szakrendelő "feltűnően olcsón" adott bérbe helyiséget. Mindezekért szerintük László Imrének le kellene mondania.

mti