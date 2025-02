Az RMDSZ új szórvány cselekvési terve

2025. február 28. 19:44

Zajlanak a konzultációk az erdélyi szórványmegyékben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) új, 2025-2029 időszakra szóló szórvány cselekvési tervéről, az érintett területi szervezetek március 19-ég nyújthatják be javaslataikat - közölte az MTI-vel Winkler Gyula, a szövetség Szórvány frakciójának elnöke.

Az RMDSZ által február közepén meghirdetett konzultáció keretében ebben az időszakban Arad, Beszterce-Naszód, Brassó, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Máramaros, Szeben és Temes megyében tartanak találkozókat a helyi RMDSZ-szervezetek.

Ezeken a magyar civil és szakmai szervezetek, az egyházak, ifjúsági, nyugdíjas- és nőszervezetek bevonásával keresnek megoldást az adott szórványtelepülés, szórványrégió gondjaira. Hunyad megyében pénteken, Beszterce-Naszód megyében jövő héten ülnek össze konzultálni.

Az RMDSZ Hunyad megyei elnöke szerint a szórvány cselekvési tervvel azt szeretnék eszébe juttatni az erdélyi magyarság minden részének, és az anyaországi, Kárpát-medencei magyarságnak, hogy léteznek specifikus helyzetben élő magyar közösségek, amelyek külső támogatást igényelnek identitásuk megőrzéséhez

"Ezek a közösségek mindig megérdemelnek egy plusz figyelmet és specifikus, célzott támogatásokat" - fogalmazott.

Aláhúzta: az elmúlt években "sokat változott a szórvány", a különböző megyében élő közösségek megmutatják magukat, találkoznak egymással és megosztják tapasztalataikat, átveszik a jó gyakorlatot.

"Ezt kell nekünk a közösségekben életben tartani, ezt a fajta érdeklődő és aktív hozzáállást" - fejtette ki. Úgy vélte: a szórványra irányított figyelem is növekedett a támogatások révén, és azáltal, hogy "a nemzet határaként" a szórvány a magyar nemzetpolitika egyik fontos prioritása lett.

Winkler Gyula az MTI-nek elmondta:

mivel az eddigi cselekvési terv a 2020-2024-es időszakra vonatkozott, frissíteni kell. Az új dokumentum is öt területen - Kultúra és társadalomszervezés, Oktatáspolitika, Ifjúság, Egyházak, Sajtó és média - tárgyalja a teendőket.

Ezek közül talán a közösségépítéssel kapcsolatos terület a legfontosabb - mondta -, mivel tartalmazza az állandó rendezvényeket, mint A magyar szórvány napja, a magyar napok vagy a fiatalok számára szervezett versenyek, mint az Örökségek Őrei mozgalom.

Egy oktatáspolitikáról szóló fejezet is van, mely a szórványkollégiumok működéséről szól, és vannak az ifjúsággal, az egyházakkal és a sajtóval való kapcsolattartást tárgyaló fejezetek.

A területi szervezetek a konzultáció során megfogalmazódott javaslatokat az ügyvezető elnökségen iktatják, ahol bizottsági munka során összesítik ezeket, majd a Szórvány frakcióban véglegesítik az új cselekvési tervet. Ezt a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) is jóvá kell hagynia.

Winkler Gyula az új cselekvési terv kidolgozásában két irányt említett: meg kell tartani azt, ami állandó jellegű, mint például a közösségépítés, a szórvány és Székelyföld, a szórvány és az anyaország közötti kapcsolatok erősítése, a magyar házak, szórványkollégiumok fenntartása, a magyar napok szervezése, és újtani is kell, alkalmazkodni kell a digitális világhoz.

Hangsúlyozta: javítanivaló is mindig akad, például az oktatási kihívások miatt, hiszen a szórványban évről évre csökken a gyereklétszám, ami új feladatokat ró az adott közösségre.

"Ebben mindig lehet újat mondani, hiszen változik a törvényes háttér is. Remélem, hogy továbbra is javítható a közoktatásnak a törvényes háttere úgy, hogy ez a szórványközösségeket is segítse" - mondta az EP-képviselő.

Hozzátette: a konzultáció során a mindennapi tapasztalatokból kiindulva próbálnak viszonyulni a problémákhoz, és sem a szakmai szervezetek, sem az egyházak szórványbeli tevékenységét nem kívánják helyettesíteni.

Az RMDSZ ehelyett partnerséget ajánl és hálózatépítő tevékenységben gondolkodik. A Communitas Alapítványon keresztül anyagi támogatást is nyújt a szórványbeli ingázó pedagógusoknak, lelkészeknek.

A nyomtatott sajtó fennmaradását is támogatja, hiszen a szórványban ennek is felértékelődik a szerepe

- példálózott.

Emlékeztetett, hogy az RMDSZ 2011-ben dolgozta ki először a szórvány cselekvési tervet, jelenleg a harmadik ilyen dokumentumot készítik elő.

mti