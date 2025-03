Rekordot döntött az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés

2025. március 3. 16:50

MTI

Rekordot hozott az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés, 129 730-an adták be jelentkezésüket magyarországi felsőoktatási intézménybe – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője hétfőn Gödöllőn. Hankó Balázs a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen a 2025-ös felsőoktatási felvételi eljárás eredményeit bemutató miniszteri tájékoztatón arról beszélt, hogy az elmúlt 13 évben a legtöbb diák jelentkezett a felsőoktatásba. Hozzátette: már 2023-ban és 2024-ben is sikerült meghaladni a 120 ezres jelentkezési számot, de ez az idei évben megközelítette a 130 ezret, ami azt jelenti, hogy ennyien „jelentkeztek a vonzóképes, sikeres, megújult magyar felsőoktatásba”. A felsőoktatási diploma értéket ad, bérnövekedést jelent, a magyar egyetemek népszerűek, sikeresek és nemzetközi szinten is versenyképesek – emelte ki a miniszter.