Vejkey Imre a USAID álcázott tevékenységéről

2025. március 3. 22:00

Az Országgyűlésben ma Vejkey Imre (KDNP) arról beszélt: az Egyesült Államok korábbi elnöksége, a Biden-adminisztráció "világszerte dollármilliókat költött" arra, hogy pénzelje a liberális ideológiát terjesztőket.

wikipedia

Ennek "fedőszerve" szerinte az eredetileg humanitárius segélyszervezetként létrejött USAID volt, amely Magyarországon is"álcivil szervezeteket", médiafelületeket, aktivistákat és politikai aktorok "sokaságát" bérelte fel, hogy külföldi beavatkozás segítségével megbuktassa a magyar kormányt.

Hozzátette: a USAID mellett "felforgató tevékenységet finanszíroz" Soros György, az Open Society Foundations atyja is, aki 2016. és 2023. között 89,5 millió dollárt költött el olyan magyarországi szervezetek támogatására, amelyek jelentős része most is "belpolitikai aktivitást" mutat.

mti