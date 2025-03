Az Egyesült Államok lerombolja a világrendet

2025. március 7. 04:06

A "világrend lerombolásával" vádolta az Egyesült Államokat Valerij Zaluzsnij, Ukrajna londoni nagykövete, az ukrán fegyveres erők volt főparancsnoka egy nagy-britanniai előadáson, amelyről a The Times brit napilapra hivatkozva számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál csütörtökön.

"Nyilvánvaló, hogy a Fehér Ház megkérdőjelezte az egész nyugati világ egységét. Washington a biztonsági kérdések megoldását igyekszik teljesen Európára áthárítani úgy, hogy az Egyesült Államok kivonja magát belőle" mutatott rá a Királyi Nemzetközi Ügyek Intézetben (Chatham House) tartott beszédében a volt főparancsnok. Zaluzsnij figyelmeztetett arra, hogy a NATO megszűnhet létezni, és akkor Oroszország szerinte "eljön Európáért".

Később az Ukrajinszka Pravdának azt mondta "Nyilvánvalóan az, hogy Washington nem ismeri el az orosz agressziót, új kihívást jelent nemcsak Ukrajna, hanem Európa számára is, tehát ez elég ahhoz, hogy megértsük: már nemcsak Oroszország és a gonosz tengelye igyekszik lerombolni a világrendet, hanem az Egyesült Államok is végérvényesen elpusztítja azt"- idézte az ukrán hírportál a volt főparancsnokot.

Két ukrán ellenzéki vezető, Petro Porosenko volt ukrán államfő, az Európai Szolidaritás párt vezetője és Julija Timosenko exkormányfő, a Haza párt elnöke csütörtökön reagált a Politico című brüsszeli kiadványban megjelent egyik írásra, amely szerint "titkos tárgyalásokat" folytattak Donald Trump amerikai elnök belső körének négy magas rangú tisztviselőjével. A Politico szerint ezekre a megbeszélésekre"éppen akkor került sor, amikor Washington összefogott Moszkvával Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmozdítása érdekében" - idézett a cikkből az Ukrajinszka Pravda hírportál. Porosenko és Timosenko a Facebookon közzétett bejegyzéseikben egybehangzóan leszögezték, hogy ellenzik a választások megtartását Ukrajnában mindaddig, amíg nincs béke az országban.

"Kijev és Zelenszkij elnök egyértelműen kijelentette, hogy készen áll a tárgyalásokra a háború befejezéséről Trump elnök erős vezetésével. A Haza párt csapata minden olyan szövetségesünkkel tárgyal, aki képes segítséget nyújtani az igazságos béke gyors megteremtésében"

- hangsúlyozta Timosenko. Szavai szerint addig a pillanatig, amíg nincs béke az országban, "szó sem lehet arról, hogy Ukrajnában választásokat tartsanak".

Porosenko bejegyzésében leszögezte: az általa vezetett politikai erő nyilvánosan és átláthatóan működik együtt az amerikai partnerekkel, azzal a céllal, hogy fenntartsa Ukrajna kétpárti támogatását.

"Többször is javasoltuk, az ilyen találkozók egyeztetését a kijevi vezetéssel, beleértve a washingtoni ukrán nagykövet meghívását is rájuk. Többször beszéltünk nyilvánosan arról is, hogy a kormánycsapat és az amerikai adminisztráció közötti kommunikáció hiánya az állam számára kockázatot jelent"

- jegyezte meg a politikus.

Kiemelte egyúttal, hogy az amerikai oldal képviselőivel folytatott megbeszélések lényege mindig két alapelvre épült: az első a biztonság, valamint az erőn alapuló béke elve. "Nevezetesen fegyverek, hírszerzés, Oroszország elleni szankciók, pénzügyi támogatás, demokratikus ellenálló képesség, azaz szabadság és demokrácia, valamint transzatlanti egység" - részletezte a tárgyalások alaptémáit.

"Csapatunk mindig is kategorikusan ellenezte a választásokat a háború alatt. Ellentétben a kormánnyal, amely a hadsereget megfosztva pénzügyi forrásoktól igyekszik megvásárolni a választók szavazatait, valamint alkotmányellenes és bírósági döntés nélküli szankciókkal kiiktatja a politikai ellenfeleit, ami a politikailag motivált üldözés és a választási felkészülés forgatókönyve" - tette hozzá Porosenko, akit nemrégiben az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) büntetőintézkedésekkel sújtott. Porosenko ellen az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) 2022. szeptember 2-án fejezte be a bűnügyi nyomozást, amelyet az ideiglenesen megszállt Donyec-medencei területekről történt szénszállításokban való részvétele miatt indítottak. A nyomozóiroda azzal is gyanúsítja, hogy összejátszott egy csoporttal - benne az orosz legfelsőbb vezetés képviselőivel - a donyecki és luhanszki szakadár területek Ukrajnában terrorszervezetnek minősített irányítóinak segítésében.

"Azt mondtuk és mondjuk továbbra is, hogy a választások csakis a tűzszünet és az Ukrajna számára biztonsági garanciákat biztosító békemegállapodás aláírása után lehetségesek. Ezek után a hadiállapot nyilván véget ér, így legkésőbb 180 napon belül szabad, demokratikus választásokat kell tartani az országban, amely biztosítja az állampolgárok akaratának kifejezését és a szabad világ bizalmát"

- fejtette ki Porosenko.

Dmitro Orlov, a Zaporizzsja megyei, orosz megszállás alá került Enerhodar város hivatalosan megválasztott polgármestere arról adott hírt a Telegramon, hogy az oroszok 15 év börtönbüntetésre ítélték a zaporizzsjai atomerőmű egyik dolgozóját, az 56 éves Natalija Sulgát. "A nőt azzal vádolták meg, hogy szabotázskísérletet követett el az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) tisztjeivel összejátszva. Állítólag 2024 júniusában megpróbált felrobbantani egy villanyvezetéket Enerhodarban, hogy áramszünetet idézzen elő a város egyik lakónegyedében" - írta a polgármester, aki a nő elleni ítélet kihirdetéséről rövid videófelvételt és csatolt bejegyzéséhez.

mti