A trieszti kikötő magyar tulajdonú része

2025. március 14. 15:32

Rövidesen megkezdi működését a trieszti kikötő magyar tulajdonú része, ami teljesen új lehetőségeket nyújt a hazai exportőr vállalatoknak a kivitelük rugalmasságát, gyorsaságát tekintve - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Rómában.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel folytatott tárgyalását követően, hogy hosszan egyeztettek Magyarország trieszti kikötőrészéről is, az ugyanis hamarosan megkezdi a működését.

Kiemelte, hogy ez teljesen új dimenziót biztosít az exportteljesítménytől nagymértékben függő magyar gazdaságnak.

"Az exportunk egy jelentős része a Távol-Keletre irányul, alapvetően tengeri úton. Mindeddig a magyar exportőr vállalatok ki voltak téve a környékünkön lévő kikötők kapacitásainak, hogy mikor is férhetnek hozzá a szállítási lehetőségekhez" - mutatott rá.

"Azzal, hogy Triesztben lesz egy saját, magyar tulajdonú kikötőrész, a magyar vállalatok egy teljesen új lehetőséget kapnak a keleti irányú exportjuk rugalmasságát, gyorsaságát tekintve" - tette hozzá.

Majd üdvözölte, hogy február 20-án megindultak a partfalépítési és a mederkotrási munkálatok is. Arra is kitért, hogy a mintegy 80 milliárd forint értékű beruházáshoz az olasz kormány is támogatást biztosít.

"Ennek a pénzügyi támogatásnak egy részét már meg is kaptuk, s most arról állapodtunk meg, hogy a további pénzügyi támogatást a jövő esztendőben az olasz kormány biztosítani fogja" - tudatta. Illetve rendkívül korrektnek nevezte a helyi hatóságok hozzáállását az engedélyezés kapcsán.

"Ezért gyakorlatilag két éven belül magyar exportőr vállalatok egy magyar tulajdonú kikötőn keresztül exportálhatják majd a termékeiket keletre itt a trieszti kikötőn keresztül" - összegzett.

Szijjártó Péter ezután rámutatott, hogy Olaszország Magyarország hatodik legfontosabb kereskedelmi partnere 13-14 milliárd eurós éves forgalommal, s az olasz cégek a tizenegyedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban.

Elmondta, hogy tavaly megközelítette a félmilliót az Olaszországból Magyarországra ellátogató turisták száma, a vendégéjszakáké pedig bőven meghaladta az egymilliót.

"Ez egy nagy növekedés, nagy rekord a turisztikai kapcsolatainkban" - fogalmazott.

Végül leszögezte, hogy a hazánkba érkező beruházások energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú gázerőművek építésében a kormány jelentős olasz vállalati részvétellel számol, ami újabb dimenzióba lépteti a kétoldalú gazdasági együttműködést.

mti