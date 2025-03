Hölvényi György: Nem a valóság az ellenség, Péter!

Hölvényi György a közösségi oldalán számolt be a héten történt strasbourgi eseményekről.

2025. március 14. 17:34

Az európai védelem megerősítése nem elsősorban Ukrajnáról szól

Nem túlzás azt mondani, hogy rendkívüli napokon vagyunk túl - adja meg posztjába na felütást a patrióta képviselő. A világban zajló események hatására - bár jókora késéssel - de az európai biztonság jövőjének kérdése, az EU védelmi képességeinek megerősítése uralta a napirendet az e heti strasbourgi plenárison. Az Egyesült Államok politikája Trump elnökkel új irányt vett, a hangsúly megváltozott. A kérdés most az, hogy Európa hogyan reagál? Megyünk tovább a régi úton, vagy végre a saját kezünkbe vesszük a sorsunkat és komolyan vesszük a saját biztonságunkat? Az európai védelem megerősítése nem elsősorban Ukrajnáról szól. Ez egy több évtizede zajló folyamat, amit most fel kell gyorsítanunk, hatékonnyá kell tennünk - adja tájékoztatásul Hölvényi György

Most nem kisebb a tét, mint Szíria egyben tartása!

Majd megjegyzi: Európa biztonságához elengedhetetlen a Közel-Kelet stabilitása, így a héten a szíriai átmenet és újjáépítés ügyét is tárgyaltuk. Parlamenti felszólalásomban elmondtam, hogy az elmúlt napok tragikus eseményei jól jelzik: most nem kisebb a tét, mint Szíria egyben tartása! Európa számára a kulcskérdés a szíriai menekültek mielőbbi hazatérése. A számok megdöbbentők: 2011 óta tizennégy millió szíriai kényszerült elhagyni az otthonát. A jelenlegi helyzet ellentmondásos, de mégis, több mint tíz év után most nyílik tényleges lehetőség arra, hogy érdemben tegyünk Szíriáért, a szíriaiak hazatéréséért.

Magyar Péter az európai parlamentben kezdett politikai ámokfutásba

A kereszténydemokrata politikus beszámolójából kiderül, hogy a hét kellemetlen közjátékaként Magyar Péter az európai parlament plenáris ülésén kezdett politikai ámokfutásba.

Egyszerűen tragikus, hogy több mint hétszáz képviselő előtt próbálta letagadni, hogy az ő aláírásával nyújtották be az Ukrajnának mindent is odaadó határozati javaslatot - jegyzi meg Hölvényi, majd odaszúr:

Nem a valóság az ellenség, Péter!

Gerzsenyi Krisztián