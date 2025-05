Labdarúgó NB I - A Spartacus lenyomta a DVTK-t

2025. május 11. 19:06

A Nyíregyháza Spartacus egygólos győzelmet aratott vasárnap a vendég Diósgyőr felett a labdarúgó ONB I 31. fordulójának keleti rangadóján.

A hazaiak a sikerükkel nagy lépést tettek a bennmaradás felé, mert négy pontra eltávolodtak a kieső zónától.

31. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-Diósgyőri VTK 1-0 (0-0)

Nyíregyháza, v.: Berke

gólszerző: Eppel (70.)

sárga lap: Beke (52.), Kovács M. (69.), Nagy D. (76.), illetve Gera (29.), Holdampf (69.), Acolatse (72.), Csorbadzsijszkij (76.), Edomwonyi (92.)

Nyíregyháza Spartacus FC:

Tóth B. - Alaxai, Velkovski (Correa, 19.), Jokic - Farkas, Keita, Kovács M. (Kvekveszkiri, 77.), Nagy D. (Tamás, 85.), Nagy B. (Benczenleitner, 85.) - Beke, Eppel (Medved, 85.)

Diósgyőri VTK:

Sentic - Szakos, Lund, Csorbadzsijszkij, Sanicanin - Gera (Klimovics, 73.), Vallejo, Holdampf (Kállai, 82.) - Rakonjac (Edomwonyi, 73.), Acolatse, Pozeg Vancas (Jurek, 73.)

Remek hangulat várta a csapatokat, mindkét szurkolótábor élőképpel várta a kedvenceit. Ennek ellenére a játékosok jóval kisebb elánnal kezdtek, mint ahogy buzdították őket a lelátóról, így a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A bennmaradásért küzdő nyírségiek többnyire átengedték a kezdeményezést a vendégeknek és elsősorban gyors ellentámadásokra rendezkedtek be. A játékrész derekától még kevesebb futballt látott a publikum, mivel a játék nagyon töredezetté vált a sok apró szabálytalanság miatt, az egész első félidőben egyetlen kaput eltaláló próbálkozás volt, de az sem okozott gondot a hazai hálóőrnek.

Térfélcserét követően is maradt az óvatos, kockázatkerülő játék és a rengeteg technikai hiba, pontatlan passz. Az első komoly védenivalója Senticnek volt, amikor Kovács 16 méteres, jobb alsó sarokba tartó fejesét ütötte az alapvonalon túlra. Az idő múlásával egyre bátrabb lett a Nyíregyháza, erőfeszítéseit pedig siker koronázta, mert az előre törő védő, Alaxai remek beadásából Eppel betalált. A miskolciak hátrányban sem tudtak újítani, sőt, a hazaiak többször is végleg eldönthették volna az összecsapást, végül enélkül is otthon tartották a rendkívül fontos három pontot a nagy rivális ellen.

MTI