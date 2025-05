Megkezdődött a 78. Cannes-i fesztivál

2025. május 14. 08:05

Amélie Bonnin francia rendező első - zenés - nagyjátékfilmjének (Partir un jour - Egy nap elmegyünk) versenyen kívüli díszbemutatójával kezdetét vette kedd este a 78. cannes-i nemzetközi filmfesztivál, amelynek megnyitóünnepségén Robert de Niro Oscar-díjas amerikai filmszínészt tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal tüntették ki.

A 81 éves sztárnak - aki visszatérő vendége a fesztiválnak - Leonardo DiCaprio adta át az elismerést. A két amerikai színész alakította a főszerepeket Martin Scorsese Megfojtott virágok című filmjében, amelynek bemutatója 2023-ban a cannes-i fesztiválon volt.

Az a nagy megtiszteltetés ért, hogy itt lehetek (…), hogy tisztelegjek az előtt az ember előtt, aki egy egész színészgeneráció számára példakép, a bálványunk: Robert de Niro" - mondta méltatásában Leonardo DiCaprio.

"Robert de Niro munkássága nemcsak az általa eljátszott szerepekből áll, hanem abból is, ahogyan arra ösztönözte a színészeket, ne csak előadásként, hanem átalakulásként is tekintsenek a szakmánkra" - tette hozzá.

"Los Angelesben nőttem fel, és mint minden fiatal színész, természetesen követtük őt, figyeltük minden oldalról, próbáltuk megérteni, hogyan tudott teljesen elmerülni a karaktereiben" - hangsúlyozta Leonardo DiCaprio.

"Példakép volt, nemcsak egy másik nagyszerű színész, hanem a nagybetűs színész" - fogalmazott.

Robert de Niro - akit perceken át állva tapsolt a fesztiválközönség - "a demokrácia védelmére" szólított fel köszönőbeszédében.

Az Egyesült Államokban "keményen harcolunk azért, hogy megvédjük a demokráciát, amelyet mindig is természetesnek tartottunk" - mondta a filmszínész.

"A művészet befogadó, összehozza az embereket, mint ma este, a művészet a szabadságra törekszik, a művészet magában foglalja a sokszínűséget, és ezért van veszélyben a művészet! Ezért jelentünk fenyegetést a világ autokratáinak és fasisztáinak" - tette hozzá.

"A műveletlen amerikai elnök (…) egyszerűen megvonta a humán tudományok, a felsőoktatás támogatását, most pedig 100 százalékos vámot jelent be az Egyesült Államokon kívül gyártott filmekre. Ez elfogadhatatlan (…) és ez nemcsak amerikai probléma, hanem globális probléma" - vélte Robert de Niro, aki szerint "most azonnal cselekednünk kell, erőszak nélkül, de szenvedéllyel, elszántan".

A fesztivált hivatalosan Quentin Tarantino amerikai filmrendező nyitotta meg, akinek Ponyvaregény című filmje 1994-ben megkapta az Arany Pálmát.

Az amerikai sztárok előtt a nemzetközi zsűri elnöke, Juliette Binoche francia színésznő megemlékezett Fatima Hasszuna palesztin fotóriporterről, akit egy becsapodó rakéta ölt meg április közepén Gázában, néhány nappal azután, hogy a közreműködésével készült dokumentumfilmet meghívták a cannes-i fesztivál egyik párhuzamos programjába.

"Fatimának ma este velünk kellett volna lennie. A művészet megmarad. Életünk, álmaink erőteljes tanúságtétele"

- mondta a francia filmszínésznő köszöntőjében, amelyben megemlítette az "október 7-i (izraeli) túszokat és minden túszt, foglyot, vízbe fulladtat, akik borzalmakon mennek keresztül és az elhagyatottság szörnyű érzésében halnak meg".

"Háború, nyomor, klímaváltozás, ősi nőgyűlölet, barbárságaink démonai nem hagynak nyugtot" - fogalmazott Juliette Binoche.

"A vihar mérhetetlenségével szemben a szelidséget kell létrehoznunk, át kell alakítanunk elképzeléseinket, meg kell gyógyítanunk tudatlanságunkat, és el kell engednünk félelmeinket, önzésünket, irányt kell váltanunk" - tette hozzá a zsűri elnöke.

A fesztivál megnyitójának napján jelent ment egyébként csaknem négyszáz filmes - köztük Pedro Almodóvar spanyol rendező, Ralph Fiennes brit színész, Susan Sarandon és Richard Gere amerikai színészek - aláírásával egy véleménycikk a Libération című baloldali napilapban, Cannes-ban nem hallgatható el a gázai borzalom címmel.

"Mi, művészek és kulturális szereplők nem hallgathatunk, miközben Gázában népirtás zajlik" - jelentették ki az aláírók, akik egyben tisztelegnek Fatima Hasszuna palesztin fotóriporter emléke előtt.

A fesztivál a nyitónapon az ukrán nép iránti tiszteletét is kifejezte azzal, hogy három Ukrajnával foglalkozó dokumentumfilmet tűzött műsorára.

A programban szerepelt egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről készült francia portréfilm, Bernard-Henri Lévy és Marc Roussel 2025 februárja és áprilisa között az ukrán fronton forgatott dokumentumfilmje és az Oscar-díjas ukrán dokumentumfilmes, Msztyiszlav Csernov 2000 Meters to Andriivka című alkotása.

A hivatalos programban a verseny szerdán kezdődik. A csaknem háromezer benevezett filmből 22 versenyezhet az Arany Pálmáért, amelyet május 24-én adnak át a záróünnepségen.

A versenyfilmekből naponta kettőt láthat a fesztiválközönség. Elsőként szerdán az ukrán Szergej Loznyica Két ügyész című filmjét, amely az 1930-as évek Szovjetuniójában, a sztálini tisztogatások idején játszódik, valamint Mascha Schilinski német rendezőnő Sound of falling című drámáját, amely négy nemzedékhez tartozó négy nőről szól.

A világ legnagyobb filmes találkozóját várhatóan idén is meghatározza a jelentős amerikai részvétel: a fesztivál egyik leginkább várt hivatalos eseménye Robert de Niro nyilvános mesterkurzusát követően a legújabb Mission: Impossible-film szerda esti világpremierje a főszereplő Tom Cruise részvételével, aki a megnyitó ünnepségen a közönség soraiban foglalt helyet.

A 62 éves hollywoodi sztár visszatérése Cannes-ba az akciósorozat nyolcadik és egyben záró részének főszerepében három évvel azután, hogy a Top Gun: Maverick című film világpremierjére helikopterrel érkezett a Croisette-re, a fesztivál egyik fénypontjának ígérkezik és számos meglepetést ígér. Az amerikai alkotást versenyen kívül mutatják be a hivatalos programban.

