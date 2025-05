Megsorozta Izrael a Gázai övezetet

2025. május 26. 11:57

Az izraeli légierő az utóbbi két napban több mint kétszáz légicsapást hajtott végre olyan Gázai övezeti célpontok ellen, ahol terroristák fegyverraktárai, páncéltörő- és mesterlövészállásai, alagútlejáratai és egyéb infrastruktúrája volt - közölte hétfőn az izraeli hadsereg (IDF). Az IDF beszámolt arról, hogy "célba vett magas rangú terroristákat egy olyan parancsnoki központban, amelynek épülete korábban iskolaként működött". Izrael többször felhívta a figyelmet arra, hogy a Hamász palesztin iszlamista szervezet rendszeresen iskola- vagy kórházépületben építi ki harci infrastruktúráját.

A Hamász viszont mindig tagadja ezt. A hadsereg közölte, hogy egy olyan épületet is célba vett az övezet déli részén, amelyet a Hamász fegyverraktárként használt, de támadott egy megfigyelőállást és még egy építményt. A katonai rádió hétfő reggeli jelentése szerint a Hamász is támadta Izraelt rakétákkal az övezet déli részéből, a izraeli légvédelem az egyik rakétát elfogta, a másik kettő pedig még az övezet területén csapódott be. A palesztin polgári védelem közlése szerint legkevesebb 52 ember vesztette életét ezekben az izraeli támadásokban, közülük 33-an egy iskolában, 19-en pedig egy lakóház elleni légicsapásban haltak meg a Gázai övezet északi részén fekvő Dzsabalíjában.

Izrael március közepén megszakította a Hamásszal a tűzszüneti tárgyalásokat, és újabb hadjáratot indított ellene, majd azzal a céllal, hogy teljesen megsemmisítse a 2023. október 7-i terrortámadást elkövető szervezetet, május 17-én fokozta támadásai hevességét.

MTI