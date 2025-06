Izraeli fenyegetés: Teherán égni fog, ha...

2025. június 14. 21:09

„Az iráni diktátor túszként tartja fogva a népét, és olyan helyzetet teremt, amelyben ők, elsősorban a Teheránban élők súlyos árat fizetnek majd az izraelieket ért bántódás miatt” – szögezte le Jiszráel Kac az Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetőjére, Ali Hamenei ajatollahra utalva.

Mindeközben az izraeli katonai rádió bejelentette, hogy újabb légicsapást hajtottak végre iráni területen, ezúttal az északnyugat-iráni Tabriznál. A Mehr iráni hírügynökség megerősítette a bejelentést, hozzátéve, hogy a légicsapás a város környékén lévő olajfinomítót érhette, ahonnan helyszíni beszámolók szerint sűrű füst száll fel.

A finomító üzemeltetője ugyanakkor közleményben tudatta, hogy a létesítményt nem érte találat, és a termelés zavartalanul folyik. Iráni híroldalak az ország nyugati részén lévő Aszadábád környékéről is izraeli légitámadásról számoltak be, a közlések szerint a légicsapás egy aszadábádi rakétaüzemet ért, és két halottról is tudni. Az iráni állami televízió azt közölte, hogy Tabriz mellett aktiválták a légvédelmi rendszert Horramábád, Kermánsáh városok környékén is.

Teherán mindeközben az iráni állami médiában figyelmeztetést intézett az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország felé, hogy a térségben működtetett támaszpontjaik és az ott állomásozó hajóik is az iráni erők célpontjaivá válhatnak, amennyiben akadályt gördítenek Irán Izrael elleni műveletei elé.

mti