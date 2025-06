Az Illés-együttes előtt tisztelegnek a gyergyószentmiklósi Egyfeszt Összművészeti Fesztiválon

2025. június 21. 08:05

Az Illés-együttes előtt tisztelegnek a július 31. és augusztus 3. között tartandó gyergyószentmiklósi Egyfeszt Összművészeti Fesztiválon. A Tisztelgés - Illés 60 című produkció létrejöttében több kortárs magyar zenekar vesz részt - tájékoztatták pénteken az MTI-t a szervezők.

A közleményben emlékeztetnek, hogy a székelyföldi fesztivál számos művészeti ágat ölel fel, és az irodalom, a népművészet, a képzőművészet és a színház mellett a zene is kiemelt szerepet kap a programkínálatban.

Az eseménysorozat egyik kiemelkedő produkciója a Tisztelgés - Illés 60 című est lesz, melyet augusztus 2-án, szombaton láthatnak a fesztivál résztvevői. "Ez tényleg egy kultúrtörténeti esemény lesz. Így és ilyen mennyiségben Illést már lehet, hogy sosem fog hallani a közönség. Művészettörténeti tény, hogy azért lett a mai magyar zene olyan, amilyen, mert volt egy Illés is, amelyről túlzás nélkül mondhatjuk el, hogy a teljes magyar pop-rock zenei világ úttörője volt. És ezt tudatosítani kell. Ezért is jön létre ez a koncert" - idézte a Kassay Péter főszervezőt a közlemény.

A produkció különlegessége, hogy a legendás Illés-dalok népszerű előadók tolmácsolásában csendülnek fel- tette hozzá.

A Zikkurat Produkciós Iroda és Novák Péter rendező koncepciója alapján készült produkcióban a dalokat minden esetben az eredeti Illés-felvétel indítja el, majd az új előadók saját stílusukban viszik tovább. Fellép az Aurevoir, a Margaret Island, a Bagossy Brothers Company, az Intim Torna Illegál, a Carson Coma, Koszika és a No Sugar.

A felsorolt zenekarok a fesztivál más színpadjain is zenélnek majd a július 31. és augusztus 3. között zajló Egyfeszt alatt. Mellettük még Rúzsa Magdi, a Halott Pénz, az Omen, a Bëlga, a Kollár-Klemencz Kamarazenekar, a Hot Jazz Band, a Kaláka, a Rackajam, a Parno Graszt, a Ladánybene 27, az Anna and the Barbies is színpadra lép.

A gyergyószentmiklósi fesztiválon a nagyszínpadi koncertek mellett több tematikus, műfajában különböző programot kínáló udvar várja majd a résztvevőket.

Részletek a fesztivál holnapján (Egyfeszt.ro) és közösségi oldalain találhatók.

mti