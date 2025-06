BKK: tízre bővült a legújabb CAF-villamos flotta Budapesten

2025. június 23. 15:57

A teljesített futáspróbák és a sikeres hatósági vizsgák után újabb CAF-villamosokat adott át a spanyol gyártó a BKK-nak, ezzel tízre nőtt a Budapesten lévő új CAF-ok száma - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Ezek a villamosok a korábban megrendelt – jelenleg is gyártás alatt lévő – 51 darabos flotta részei, és folyamatosan zajlik az átadás-átvételük. A megújuló járműállomány lehetőséget ad arra, hogy a jelenleginél még több alacsonypadlós, klímával felszerelt szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már most is járnak.

A BKK hangsúlyozta, hogy az alacsonypadlós, akadálymentesített, klímával felszerelt korszerű járműveknek kulcsszerep jut az utazási komfort és az utaselégedettség növelésében, az esélyegyenlőség biztosításában, a klímacélok elérésében, valamint az energiahatékonyság javításában. "Az 51 darabos flotta járműveit a spanyol gyártó folyamatosan adja át a BKK-nak. További egy hamarosan megérkezik Zaragozából, kettő pedig futáspróbát és hatósági vizsgát tesz" A "csomag" utolsó villamosa előreláthatólag 2026 végéig állhat forgalomba. A járműbeszerzési projektnek köszönhetően Budapesten a jelenlegi 30-ról mintegy 40 százalékra növekedhet az alacsonypadlós villamosok aránya. 2025 végétől többek között az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán is bővülhet az alacsonypadlós és légkondicionált villamosok száma.

Az 51 új jármű forgalomba helyezésével és az európai uniós infrastrukturális források rendelkezésre állását követően – a szükséges beavatkozások (mint például az áramellátás fejlesztése, vagy egyes végállomások átépítése) elvégzése után – a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán is megjelenhetnek a korszerű villamosok, valamint a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak.

MTI