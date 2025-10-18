A Vatikán adatai szerint nőtt a katolikusok száma, csökkent a papoké

2025. október 18. 11:07

Egy év alatt több mint 15 millióval emelkedett, és meghaladja az 1,4 milliárdot a katolikusok száma a világban, miközben a papi hivatást választók száma csökkent - derült ki a Fides katolikus hírügynökség statisztikáiból, amelyeket pénteken mutattak be a Vatikánban.

A világ össznépessége meghaladja a 7,9 milliárdot, egy év leforgása alatt több mint 75 millióval emelkedett. Ebből a katolikus vallásúak száma 1,4 milliárd, ez a teljes népesség 17,8 százaléknak felel meg.

A katolikusok száma egy év alatt 15,8 millióval emelkedett: Afrikában több mint nyolcmillióval, Európában hétszáznegyvenezerrel. Utóbbi pozitívnak számít, mivel évek óta először az európai katolikusok száma nem csökkenést mutat.

A katolikus egyházra vonatkozó legfrissebb statisztikákat az 1927-ben alapított és a jezsuita rend által fenntartott Fides hírügynökség közölte. A Fides szorosan kötődik a misszionárius hálózathoz, amely az egész világot lefedi.

Az adatokat az október 19-re eső Misszionárius Világnap alkalmából közölték.

A papok száma meghaladja a 406 ezret, de egy év alatt Európában kétezerrel csökkent a számuk. Afrikában viszont több mint ezernégyszáz, Ázsiában pedig több mint ezeregyszáz új pap kezdte meg a munkáját. A szerzetesnők száma az egész világon megközelíti a hatszázezret, a szeminaristák száma valamivel több mint százhatezer.

A katolikus egyház több mint 330 ezer oktatási és egészségügyi intézményt tart fenn. A több mint 74 ezer katolikus óvodába több mint 7,6 millió kisgyerek jár, a 154 ezer általános iskolába pedig 56 millió tanuló. Ezenkívül az egyház 2,6 millió gimnazistának és 4,6 millió egyetemistának biztosít oktatást.

A világon több mint 103 ezer katolikus egészségügyi intézmény működik: köztük van több mint 5300 kórház, tizenötezer idősotthon, valamint több mint ötszáz leprakórház is.

MTI