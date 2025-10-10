A gazdasági kihívások kezeléséhez stabilitást célzó monetáris politikára van szükség

Székelyudvarhely, 2025. október 10. – A jelenlegi gazdasági kihívások kezeléséhez a stabilitásorientált monetáris politika és az egyensúly megtartása mellett szükség van a technológiai átmenethez való gyors alkalmazkodásra is – jelentette ki Varga Mihály a Romániai Magyar Közgazdász Társaság 34. Vándorgyűlésén, Székelyudvarhelyen. A jegybankelnök hangsúlyozta: a következetes monetáris politika tudja biztosítani az árstabilitást és mérsékelni az inflációs várakozásokat, ezzel kiszámítható környezetet teremtve a háztartások és a vállalatok számára az egész régióban.
Varga Mihály elmondta: a magyar tapasztalatok szerint a magas infláció letörése a nemzetgazdaság szempontjából is kulcsfontosságú, mivel az infláció alacsonyabb gazdasági növekedést, lassabb felzárkózást okoz, ami az egész kelet-közép-európai régiót érintő probléma. Látható, hogy a múlt évhez képest a világ számos országában megrekedt a dezinflációs folyamat, ráadásul a gazdasági növekedés is lassul, vagy több országban stagnál – fejtette ki a jegybankelnök. Emellett a bizonytalanságok között a politikai turbulenciák is megjelennek, amelyek gátolják, hogy fontos és szükséges programokat gyorsan és hatékonyan hajtsanak végre az országok – tette hozzá.
Varga Mihály leszögezte: a Magyar Nemzeti Bank az árstabilitás elérésére, illetve fenntartására fókuszál. Mint mondta: az inflációs célok fenntartható elérésének egyik kulcseleme az inflációs várakozások horgonyzása. A jelenlegi gazdasági helyzetben a devizapiac stabilitásának fenntartása kulcsfontosságú az inflációs várakozások mérséklésében. A jegybankelnök rámutatott: a jegybankok minden esetben a következetes monetáris politikával tudják elérni az inflációs várakozások horgonyzását, ezáltal magát az inflációs célt. A központi bankok mindezek révén hozzájárulhatnak a háztartások és a vállalatok óvatosságának oldódásához, illetve erősíthetik a gazdasági környezet kiszámíthatóságát, a fogyasztási és beruházási döntések tervezhetőségét. A jegybankelnök előadásában kitért a mesterséges intelligencia használatára is, amely a jegybankok kezében is növelheti a hatékonyságot. Mint mondta: a digitalizáció ezen új hulláma, a termelékenység-növekedés motorja lesz a jövőben, emiatt pedig kulcskérdés, hogy megfelelő ütemben tudunk-e alkalmazkodni hozzá.
Magyar Nemzeti Bank
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Jövőre nem csak a következő magyar kormányról, de a nemzet jövőjéről, "hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk", és 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra - hangsúlyozta a magyar miniszterelnök a 35 éves Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Zsukiménesben tartott ünnepi kongresszusán pénteken.
-
A 61 éves tréner kifejtette, a három leggólerősebb játékosa közül kettő, Varga Barnabás és Sallai Roland hiányozni fog, mert az eltiltásukat töltik majd, így csak a csapatkapitány Szoboszlai Dominik lesz bevethető ebből a trióból.
-
Minden korábbinál gyorsabban és meredekebben emelkedett az arany ára: az arany unciánkénti értéke elérte a 4000 dollárt, ezzel történelmi csúcsra jutott – számolt be a Handelsblatt. A nemesfém így soha nem volt még ilyen drága.