A gazdasági kihívások kezeléséhez stabilitást célzó monetáris politikára van szükség

2025. október 10. 19:06

Székelyudvarhely, 2025. október 10. – A jelenlegi gazdasági kihívások kezeléséhez a stabilitásorientált monetáris politika és az egyensúly megtartása mellett szükség van a technológiai átmenethez való gyors alkalmazkodásra is – jelentette ki Varga Mihály a Romániai Magyar Közgazdász Társaság 34. Vándorgyűlésén, Székelyudvarhelyen. A jegybankelnök hangsúlyozta: a következetes monetáris politika tudja biztosítani az árstabilitást és mérsékelni az inflációs várakozásokat, ezzel kiszámítható környezetet teremtve a háztartások és a vállalatok számára az egész régióban.

Varga Mihály elmondta: a magyar tapasztalatok szerint a magas infláció letörése a nemzetgazdaság szempontjából is kulcsfontosságú, mivel az infláció alacsonyabb gazdasági növekedést, lassabb felzárkózást okoz, ami az egész kelet-közép-európai régiót érintő probléma. Látható, hogy a múlt évhez képest a világ számos országában megrekedt a dezinflációs folyamat, ráadásul a gazdasági növekedés is lassul, vagy több országban stagnál – fejtette ki a jegybankelnök. Emellett a bizonytalanságok között a politikai turbulenciák is megjelennek, amelyek gátolják, hogy fontos és szükséges programokat gyorsan és hatékonyan hajtsanak végre az országok – tette hozzá.

Varga Mihály leszögezte: a Magyar Nemzeti Bank az árstabilitás elérésére, illetve fenntartására fókuszál. Mint mondta: az inflációs célok fenntartható elérésének egyik kulcseleme az inflációs várakozások horgonyzása. A jelenlegi gazdasági helyzetben a devizapiac stabilitásának fenntartása kulcsfontosságú az inflációs várakozások mérséklésében. A jegybankelnök rámutatott: a jegybankok minden esetben a következetes monetáris politikával tudják elérni az inflációs várakozások horgonyzását, ezáltal magát az inflációs célt. A központi bankok mindezek révén hozzájárulhatnak a háztartások és a vállalatok óvatosságának oldódásához, illetve erősíthetik a gazdasági környezet kiszámíthatóságát, a fogyasztási és beruházási döntések tervezhetőségét. A jegybankelnök előadásában kitért a mesterséges intelligencia használatára is, amely a jegybankok kezében is növelheti a hatékonyságot. Mint mondta: a digitalizáció ezen új hulláma, a termelékenység-növekedés motorja lesz a jövőben, emiatt pedig kulcskérdés, hogy megfelelő ütemben tudunk-e alkalmazkodni hozzá.

Magyar Nemzeti Bank

