A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. szeptember 18. 22:26

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

6 (hat)

25 (huszonöt)

37 (harminchét)

38 (harmincnyolc)

41 (negyvenegy)

42 (negyvenkettő)

Nyeremények:

6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 625 486 670 forint;

5 találatos szelvény 14 darab, nyereményük egyenként 654 405 forint;

4 találatos szelvény 933 darab, nyereményük egyenként 9820 forint;

3 találatos szelvény 17 041 darab, nyereményük egyenként 3270 forint.

MTI
