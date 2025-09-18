A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. szeptember 18. 22:26
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
6 (hat)
25 (huszonöt)
37 (harminchét)
38 (harmincnyolc)
41 (negyvenegy)
42 (negyvenkettő)
Nyeremények:
6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 625 486 670 forint;
5 találatos szelvény 14 darab, nyereményük egyenként 654 405 forint;
4 találatos szelvény 933 darab, nyereményük egyenként 9820 forint;
3 találatos szelvény 17 041 darab, nyereményük egyenként 3270 forint.
MTI
