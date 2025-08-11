Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye

2025. augusztus 11. 10:03

Magyarország területére 2025. augusztus 10-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 7883 fő lépett be. A beléptetettek közül a rendőrség 33 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Kiadó: Országos Rendőr-főkapitányság

os