Labdarúgó NB I - Egygólos győzelmet aratott a Kisvárda a Kazincbarcika vendégeként

A Kazincbarcika 1-0-ra kikapott vasárnap a vendég Kisvárdától az újonc csapatok rangadóján a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójában.
A piros-fehérek a sikerükkel továbbra is százszázalékosak Révész Attila sportigazgató irányításával, akinek Gerliczki Máté vezetőedző távozása után ez volt a második meccse a Kisvárda kispadján. A hazai találkozóit Mezőkövesden játszó borsodi csapat a vereségével maradt a kieső zónában.
Fizz Liga, 10. forduló:
Kolorcity Kazincbarcika SC-Kisvárda Master Good 0-1 (0-1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, v.: Berke
gólszerző: Kártik (18., öngól)
sárga lap: Sós (32.), Slogar (45.), illetve Bíró (66.), Soltész (71.), Matanovic (92.)
Kolorcity Kazincbarcika SC:
Gyollai (Juhász, 87.) - Baranyai, Polgár, Anthony, Sós - Slogar, Meszhi, Kártik, Kun (Balázsi, 63.; Makrai, 87.) - Ubochioma (Berecz, 78.), Eleke (Könyves, 63.)
Kisvárda Master Good:
Popovic - Cipetic, Matic, Chlumecky, Soltész (Medgyes, 75.) - Melnyik (Körmendi, 89.), Popoola - Bíró, Nagy K. (Lippai, 75.), Mesanovic (Matanovic, 89.) - Novothny (Szabó Sz., 82.)
Az első félidőben jóval veszélyesebben játszottak a vendégek, akik egy szöglet után viszonylag hamar megszerezték a vezetést.
A bekapott gól sem rázta fel a Kazincbarcikát, amely nem tudott igazán komoly helyzetet kialakítani, és csak kapusának, illetve a kisvárdaiak pontatlan befejezéseinek köszönhette, hogy a szünetig nem került kétgólos hátrányba.
Fordulás után annyit változott a meccs képe, hogy a játék színvonala alacsonyabbá vált, miközben megmaradt a vendégek fölénye.
A Kazincbarcika játékán a csereként beálló futballisták sem tudtak lendíteni, ugyanakkor a hajrában valamelyest megélénkültek a hazaiak, akiknél Kuttor Attila vezetőedző kapust cserélt az utolsó percekre.
Végül a szokatlan megoldás sem segített a hazaiakon, akik pályaválasztóként aratott két egymás utáni sikert követően veszítettek ismét az ideiglenes mezőkövesdi otthonukban.
