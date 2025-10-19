Labdarúgó NB I - Egygólos győzelmet aratott a Kisvárda a Kazincbarcika vendégeként

2025. október 19. 17:04

A Kazincbarcika 1-0-ra kikapott vasárnap a vendég Kisvárdától az újonc csapatok rangadóján a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójában.

A piros-fehérek a sikerükkel továbbra is százszázalékosak Révész Attila sportigazgató irányításával, akinek Gerliczki Máté vezetőedző távozása után ez volt a második meccse a Kisvárda kispadján. A hazai találkozóit Mezőkövesden játszó borsodi csapat a vereségével maradt a kieső zónában.

Fizz Liga, 10. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Kisvárda Master Good 0-1 (0-1)

Mezőkövesd, Városi Stadion, v.: Berke

gólszerző: Kártik (18., öngól)

sárga lap: Sós (32.), Slogar (45.), illetve Bíró (66.), Soltész (71.), Matanovic (92.)

Kolorcity Kazincbarcika SC:

Gyollai (Juhász, 87.) - Baranyai, Polgár, Anthony, Sós - Slogar, Meszhi, Kártik, Kun (Balázsi, 63.; Makrai, 87.) - Ubochioma (Berecz, 78.), Eleke (Könyves, 63.)

Kisvárda Master Good:

Popovic - Cipetic, Matic, Chlumecky, Soltész (Medgyes, 75.) - Melnyik (Körmendi, 89.), Popoola - Bíró, Nagy K. (Lippai, 75.), Mesanovic (Matanovic, 89.) - Novothny (Szabó Sz., 82.)

Az első félidőben jóval veszélyesebben játszottak a vendégek, akik egy szöglet után viszonylag hamar megszerezték a vezetést.

A bekapott gól sem rázta fel a Kazincbarcikát, amely nem tudott igazán komoly helyzetet kialakítani, és csak kapusának, illetve a kisvárdaiak pontatlan befejezéseinek köszönhette, hogy a szünetig nem került kétgólos hátrányba.

Fordulás után annyit változott a meccs képe, hogy a játék színvonala alacsonyabbá vált, miközben megmaradt a vendégek fölénye.

A Kazincbarcika játékán a csereként beálló futballisták sem tudtak lendíteni, ugyanakkor a hajrában valamelyest megélénkültek a hazaiak, akiknél Kuttor Attila vezetőedző kapust cserélt az utolsó percekre.

Végül a szokatlan megoldás sem segített a hazaiakon, akik pályaválasztóként aratott két egymás utáni sikert követően veszítettek ismét az ideiglenes mezőkövesdi otthonukban.

MTI