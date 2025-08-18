BL-selejtező - A Ferencváros három év után visszavághat a Qarabagnak

A Ferencváros labdarúgócsapata három év után visszavághat a Qarabagnak, ráadásul a Groupama Arénában kedden kezdődő párharc tétje nagyobb, mint a két együttes előző Bajnokok Ligája-selejtezős összecsapásain.
Akkor egy körrel hamarabb, a kvalifikáció harmadik fordulójában találkoztak a felek, azaz még nem a főtáblára kerülés volt a tét, mint most. Az első mérkőzést Azerbajdzsánban rendezték és a magyar bajnok 1-1-es döntetlen után fogadta a riválisát, amely a budapesti visszavágót 3-1-re megnyerte, így szertefoszlatta a zöld-fehérek BL-álmait.
Az elmúlt évek alapján a két gárda azonos játékerőt képvisel, a Qarabag sorozatban 11, míg a Ferencváros hat főtáblás részvételnél tart, de az igazi közös pont a szereplésükben, hogy ez többnyire az Európa-ligában történik. Mindkét félnek két kivétele akad ebben a szériában és az is hasonlóság, hogy egy-egy alkalommal a BL-ben és a Konferencia-ligában játszottak.
A mostani párharc tétje tehát, hogy melyik csapatnak jön össze újra a klubfutball csúcsát jelentő BL, a vesztes pedig a "megszokott" Európa-ligával vigasztalódhat.
A jelenlegi kvalifikációs sorozatban az FTC-nek volt nehezebb dolga, de veretlenül jutott túl előző két ellenfelén: az örmény Noah-t kettős sikerrel búcsúztatta, míg a bolgár Ludogorecen egy-egy győzelemmel és döntetlennel kerekedett felül. A Qarabag viszont eddig mind a négy BL-selejtezős összecsapását megnyerte, sőt, mindössze egyetlen gólt kapott, ugyanakkor az ír Shelbourne és az északmacedón Shkendija gyengébb ellenfélnek számít.
A Ferencvárosnak nem sikerült jól a főpróba, mivel a bajnokságban szombaton hazai pályán 2-1-re kikapott az előző kiírásban ezüstérmes Puskás Akadémiától. Ennek egyik legfőbb oka, hogy az ír vezetőedző, Robbie Keane látványosan rotálja a játékosait: például a Ludogorec 3-0-s legyőzése után tíz helyen változtatott a kezdőcsapatán a rangadóra. Ez azt is jelenti, hogy a kulcsjátékosai pihenten léphetnek majd pályára kedden.
Ez a megállapítás viszont igaz lesz az ellenfélre is, mivel az azeri bajnokság a múlt hétvégén ugyan elkezdődött, de a Qarabag elhalasztotta a Sabah Baku elleni idénynyitóját, így egyelőre ebben a szezonban csak a BL-selejtezőben játszott tétmérkőzéseket.
A párharc érdekessége, hogy a Qarabaggal a Ferencváros két korábbi játékosa is visszatér a Groupama Arénába, ugyanis a 12-szeres azeri bajnok BL-keretének tagja a marokkói Samy Mmaee és a brazil Kady Borges is.
A keddi első felvonás 21 órakor kezdődik és az a portugál Joao Pinhero vezeti, aki múlt szerdán az európai Szuperkupáért kiírt Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur mérkőzésen bíráskodott. A visszavágót jövő szerdán rendezik.
