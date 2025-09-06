Brit miniszterelnök-helyettes adócsalásban bukott le

2025. szeptember 6. 16:05

Lemondott pénteken Angela Rayner eddigi brit miniszterelnök-helyettes, akiről a héten kiderült, hogy az előírtnál több tízezer fonttal kevesebb vagyonosodási adót fizetett egy nagyértékű ingatlan megvásárlása után.

Az ügyről hivatalos vizsgálati jelentés készült, amelyet pénteken kapott meg Keir Starmer miniszterelnök.

Rayner azonban még Starmer döntése előtt bejelentette, hogy távozik a miniszterelnök-helyettesi tisztségről, valamint az eddig ugyancsak általa vezetett lakásügyi minisztérium éléről és a kormányzó Munkáspárt vezetőhelyettesi posztjáról is.

Angela Rayner személyében a tavaly nyári választások után hivatalba lépett munkáspárti brit kormány eddigi legmagasabb rangú tisztviselője távozott a kabinetből.

Lemondásának közvetlen előzményeként a brit sajtó feltárta, hogy Rayner májusban 800 ezer fontért (365 millió forintért) vásárolt egy tengerparti ingatlant a dél-angliai Hove kisvárosban, ám az előírtnál 40 ezer fonttal kevesebb adót fizetett a vásárlással keletkezett ingatlanvagyon-gyarapodás után.

Angela Rayner a héten ezt elismerte, de hangsúlyozta, hogy nem szándékos adóelkerülésről, hanem adóalap-kiszámítási hibáról van szó, amelyet az általa igénybe vett ingatlanpiaci tanácsadó cég követett el.

A cég ezt azonnal cáfolta, sőt közleményében hangsúlyozta, hogy nem is nyújtott adótanácsadási szolgáltatásokat a politikusnak, mivel jogosultságai nem terjednek ki ilyen jellegű tevékenységre.

Rayner az ügyet saját maga terjesztette a brit kormánytagok közéleti magatartási és összeférhetetlenségi normáinak betartását vizsgáló független kabinettanácsadó, Sir Laurie Magnus hatáskörébe kivizsgálás végett.

Magnus péntekre készítette el vizsgálati jelentését, amelyben megállapította, hogy Rayner megsértette a kormány miniszteri rangú tagjaitól elvárt magatartási normákat, mivel kért és kapott ugyan tanácsot az ingatlantranzakció után fizetendő adó mennyiségéről, ezt a szolgáltatást azonban nem ilyen ügyekre szakosodott szakértők végezték el. Magnus jelentése szerint erre tényre az igénybe vett tanácsadók külön is felhívták Angela Rayner figyelmét, javasolva, hogy forduljon ingatlanadózási tanácsadást fő tevékenységként végző cégekhez teljesen pontos útmutatásért, a politikus azonban ezt nem tette meg.

Keir Starmer miniszterelnöknek küldött pénteki levelében, amelyben bejelentette lemondását, Angela Rayner elismerte, hogy hibát követett el, amikor nem kért pótlólagos tanácsadást ingatlanadózási ügyekre szakosodott szakértőktől. Közölte, hogy mélységesen sajnálja ezt a hibáját, és maradéktalanul vállalja a felelősséget a történtekért.

Mivel a Munkáspárt vezetőjét és vezetőhelyettesét a párttagság választja, Rayner pénteki lemondása nyomán vezetőhelyettes-választási folyamat kezdődik a párton belül. Keir Starmer miniszterelnök egyelőre nem közölte, hogy ennek eredményét megvárja-e az új miniszterelnök-helyettes kinevezésével, vagy valakit ügyvezető jelleggel megbíz a tisztség ideiglenes betöltésével.

A brit kormányzati-parlamenti rendszerben a mindenkori kormánypárt vezetője a miniszterelnök, és ha van miniszterelnök-helyettes is - bár ennek a posztnak a létrehozását nem írja elő törvény -, azt a tisztséget hagyományszerűen a kormányon lévő párt vezetőhelyettese tölti be.

mti