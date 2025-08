Elrendelte a Gázai övezet teljes megszállását Benjamin Netanjahu

2025. augusztus 4. 23:54

Hétfő este Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök elrendelte a Gázai övezet teljes egészének katonai megszállását, beleértve azokat a részeket is, amelyeken a Hamász továbbra is fogva tartja a megmaradt túszokat – írja a The Jerusalem Post.

Az izraeli miniszterelnöki hivatal egyúttal az izraeli haderő (IDF) vezérkari főnökének is, Ejal Zamir altábornagynak is üzent:

„ha ez a megoldás nem tetszik Önnek, akkor le kell mondania.”

A bejelentés a Hamász és az Izrael közötti, közvetítőkön keresztül Katarban folytatott tűzszüneti tárgyalásokat követően érkezett, amelyek a harcok beszüntetését és a palesztin terrorszervezet által még fogva tartott túszok kiszabadítását célozták. A Hamász korábban azt követelte, hogy Izrael indítson segélyszállító teherautókat a Gázai övezetbe, csak ezt követően hajlandóak visszaülni a tárgyalóasztalhoz. A Hamász továbbá közölte, csak akkor folytatják a tárgyalásokat, ha Izrael az összes humanitárius folyosót megnyitja és közvetlenül juttatja el a segélyeket a gázai lakosoknak.

A Hamász a hétvégén videókat is közzétett, amelyeken lesoványodott izraeli túszokat mutattak, és azt állították, hogy azok a Gázai övezetben elterjedt, Jeruzsálem által szándékosan előidézett éhínség miatt éheznek. Izrael az erről szóló vádakat következetesen tagadja, egyúttal hozzátették: céljuk a segélyszállítmányok eljuttatása a Gázai övezetbe oly módon, hogy megkerüljék a terroristákat.

A Nemzetközi Vöröskereszt beleegyezett abba, hogy fokozza erőfeszítéseit a túszoknak közvetlenül juttatott segélyekért, a Gázai Humanitárius Alapítvány által szállított segélyek mellett.

hirado