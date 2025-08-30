Emberek csoportjába hajtott egy gépkocsi

2025. augusztus 30. 19:07

Emberek nagyobb csoportjába hajtott egy férfi gépkocsijával szombatra virradóra az észak-franciaországi Évreux város központjában, hatósági közlés szerint egy ember meghalt, öten megsérültek.

A súlyos incidens egy bárban lezajlott összeszólalkozás után történt, és az ügyészség közölte, hogy nem kezelik terrortámadásként.

A mentők a helyszínre érkezés után megállapították, hogy egy férfi szívleállásban meghalt, a harmincéves áldozatot nem sikerült újjáéleszteniük - olvasható a FranceInfo hírrádió internetes oldalán.

Egy 31 és egy 52 éves férfi súlyosan megsérült. Két másik gyalogost - az egyik 34, a másik 58 éves volt - szintén kórházba szállítottak, míg egy 50 éves nőt a mentőorvosok a helyszínen láttak el.

Rémi Coutin, a normandiai város ügyészének közlése szerint a baleset egy borbár közelében történt röviddel hajnali négy óra előtt. A nyomozás elsődleges eredményei szerint a bárban több ember - közöttük egy fiatal nő és több férfi - összeszólalkozott egymással. A bár vezetői és a kidobólegények a létesítmény kiürítése mellett döntöttek.

A távozó mintegy száz ember az utcán volt a bár közelében, amikor egy férfi autóba ült és nagy sebességgel nekitolatott a tömegnek.

A helyszínre érkező rendőrök a Le Dauphiné Libéré című újság honlapja szerint két férfit és egy nőt előállítottak, közülük ketten a gépkocsiban tartózkodtak az incidens idején.

Az évreux-i rendőrkapitányság megkezdte a nyomozást szándékos emberölés és szándékos emberölési kísérlet miatt.

Az évreux-i ügyész ugyanakkor közölte, hogy kizárt minden "terrorista, rasszista vagy más" indítóokot.