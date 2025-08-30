Labdarúgó NB I - Sorozatban harmadszor nyert a Kisvárda

2025. augusztus 30. 18:32

A Kisvárda 2-1-re győzött a ZTE otthonában szombaton a labdarúgó Fizz Liga hatodik fordulójában.

A vendégcsapat sorozatban harmadszor gyűjtötte be a három pontot, a Zalaegerszeg pedig továbbra is nyeretlen.

A zalai vármegyeszékhelyen lejátszott nyolc eddigi NB I-es mérkőzésükből a hazaiak még nem tudtak győzni, négy döntetlen mellett négy találkozó a Kisvárda sikerével ért véget.

Fizz Liga, 6. forduló:

Zalaegerszegi TE-Kisvárda Master Good 1-2 (0-2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2295 néző, v.: Derdák

gólszerzők: Klausz (78.), illetve Cipetic (27., 11-esből), Nagy K. (45+1.)

sárga lap: Csonka (19.), Szendrei (27.), Dénes (82.), Papp Cs. (83.), illetve Körmendi (76.), Cipetic (83.), Matic (88.)

Zalaegerszeg:

Gundel-Takács - Peraza (Maxsuell, 75.), Várkonyi, Csóka, Papp Cs. - López (Croizet, a szünetben), Csonka (Kiss B., a szünetben), Szenderi, Skribek (Bakti, a szünetben) - Dénes, Joao Victor (Klausz, a szünetben)

Kisvárda:

Popovics - Cipetic (Lippai, 84.), Matic, Chlumecky, Soltész (Medgyes, 73.) - Melnyik, Popoola - Bíró (Körmendi, 66.), Nagy K. (Jovicic, 73.), Mesanovic (Pintér, 73.) - Novothny

Nem kezdődött nagy iramban a mérkőzés, és a folytatásban sem pörögtek fel a csapatok. A játékrész közepén egy beívelésnél a felugró Csóka a 16-oson belül kézzel ért a labdához, ezt a VAR jelezte, majd Derdák Marcell játékvezető büntetőt ítélt. Cipetic állt a labda mögé, és magabiztosan lőtt a kapuba.

A Kisvárda aktívabb volt a támadásépítések tekintetében, többet is birtokolta a labdát, és a szünet előtt pontos passzolgatás végén Nagy Krisztián révén megduplázta az előnyét.

Nuno Campos vezetőedző négy helyen változtatott a második félidőre a hazai csapat összeállításán. Ennek hatására aktívabbá vált a ZTE, nagy volt a mezőnyfölénye, többször beszorította ellenfelét a kapuja elé, és sikerült komoly gólhelyzeteket is kialakítania. Ezek ugyan sokáig kimaradtak, a hajrá elején azonban bal oldali beívelés után Klausz 11 méterről fölugorva nagy erővel a jobb felső sarokba fejelt. Az utolsó percekben nagy lendülettel támadott a zalai csapat, de nem tudott egyenlíteni.

mti