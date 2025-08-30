Labdarúgó NB I - Sorozatban harmadszor nyert a Kisvárda

A Kisvárda 2-1-re győzött a ZTE otthonában szombaton a labdarúgó Fizz Liga hatodik fordulójában.
A vendégcsapat sorozatban harmadszor gyűjtötte be a három pontot, a Zalaegerszeg pedig továbbra is nyeretlen.
A zalai vármegyeszékhelyen lejátszott nyolc eddigi NB I-es mérkőzésükből a hazaiak még nem tudtak győzni, négy döntetlen mellett négy találkozó a Kisvárda sikerével ért véget.
Fizz Liga, 6. forduló:
Zalaegerszegi TE-Kisvárda Master Good 1-2 (0-2)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2295 néző, v.: Derdák
gólszerzők: Klausz (78.), illetve Cipetic (27., 11-esből), Nagy K. (45+1.)
sárga lap: Csonka (19.), Szendrei (27.), Dénes (82.), Papp Cs. (83.), illetve Körmendi (76.), Cipetic (83.), Matic (88.)
Zalaegerszeg:
Gundel-Takács - Peraza (Maxsuell, 75.), Várkonyi, Csóka, Papp Cs. - López (Croizet, a szünetben), Csonka (Kiss B., a szünetben), Szenderi, Skribek (Bakti, a szünetben) - Dénes, Joao Victor (Klausz, a szünetben)
Kisvárda:
Popovics - Cipetic (Lippai, 84.), Matic, Chlumecky, Soltész (Medgyes, 73.) - Melnyik, Popoola - Bíró (Körmendi, 66.), Nagy K. (Jovicic, 73.), Mesanovic (Pintér, 73.) - Novothny
Nem kezdődött nagy iramban a mérkőzés, és a folytatásban sem pörögtek fel a csapatok. A játékrész közepén egy beívelésnél a felugró Csóka a 16-oson belül kézzel ért a labdához, ezt a VAR jelezte, majd Derdák Marcell játékvezető büntetőt ítélt. Cipetic állt a labda mögé, és magabiztosan lőtt a kapuba.
A Kisvárda aktívabb volt a támadásépítések tekintetében, többet is birtokolta a labdát, és a szünet előtt pontos passzolgatás végén Nagy Krisztián révén megduplázta az előnyét.
Nuno Campos vezetőedző négy helyen változtatott a második félidőre a hazai csapat összeállításán. Ennek hatására aktívabbá vált a ZTE, nagy volt a mezőnyfölénye, többször beszorította ellenfelét a kapuja elé, és sikerült komoly gólhelyzeteket is kialakítania. Ezek ugyan sokáig kimaradtak, a hajrá elején azonban bal oldali beívelés után Klausz 11 méterről fölugorva nagy erővel a jobb felső sarokba fejelt. Az utolsó percekben nagy lendülettel támadott a zalai csapat, de nem tudott egyenlíteni.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
A fesztivált Robert Bachmann svájci zeneszerző-karmester - Kiss-Rigó László Szeged-csanádi püspökkel közösen - 2008-ban alapította azért, hogy egy új klasszikus zenei dimenzióval gazdagítsák Szeged komolyzenei kultúra tekintetében egyébként is pezsgő életét.
-
"A mindenszarizmus elképesztő mértékben terjed, anonim módon fertőz is", utóbbinál, szemtől szemben más a tónus, az ellenzéki szavazók - kevés kivétellel - megadták neki a tiszteletet, mert meghallgatta őket - önti formába gondolatait Lázár János.
-
A napokban derült ki, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt megszüntetné az egykulcsos adórendszert, és egy progresszív, többkulcsos adórendszert vezetne be. Mit jelente ez? A tiszaado.hu-n megtudhatja, hogy mennyivel fizetne több adót ha a Tisza kormányra kerülne.