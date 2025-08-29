Tisza adó kalkulátor - Tudja meg, hogy mennyivel adózna többet Magyar Péterék által!

A napokban derült ki, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt megszüntetné az egykulcsos adórendszert, és egy progresszív, többkulcsos adórendszert vezetne be. Mit jelente ez? A tiszaado.hu-n megtudhatja, hogy mennyivel fizetne több adót ha a Tisza kormányra kerülne.

A Tisza Párt kiszivárgott új adórendszer javaslata jelentős adóemeléseket vonna maga után, amelyek hatással lennének a munkavállalók nettó keresetére, így a fizetések csökkenésével kellene szembenézniük, ha Magyar Péter és pártja nyerné a választásokat.

Az adóemelés következményei

A Tisza-csomag részletei szerint a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadó (szja) kulcsa 2025-től több sávra tagolódna. A legnagyobb változások azok számára jelentkeznek, akik az átlagosnál magasabb keresetet kapnak:

15%-os kulcs maradna évi bruttó 5 millió forintig

22%-os kulcs vonatkozna az évi bruttó 5 és 15 millió forint közötti keresetekre

33%-os kulcs lépne életbe minden olyan jövedelem esetében, amely meghaladja az évi 15 millió forintot

A tervezett adóemelés elsősorban a közepes és magas keresetűeket érintené, míg a kisebb keresetűek, akik bruttó havi 416 666 forintot keresnek vagy annál kevesebbet, nem szembesülnének a nettó fizetés csökkenésével.

A KSH legfrissebb adatai szerint az első jövedelmi ötödben, vagyis a legalacsonyabb keresetű munkavállalók körében nem jelentene változást az új adókulcs, ugyanakkor a közepes keresetűek számára már jelentős, havi több tízezer forintos nettó keresetcsökkenéssel kellene számolniuk. A bruttó 567 700 forintos mediánbér esetén havi 10 600 forinttal, míg a bruttó 704 400 forintos átlagkeresetnél havi 20 150 forinttal kevesebb nettó kereset maradna az érintetteknek, éves szinten több mint 200 ezer forintos veszteséggel.

Tisza adó kalkulátor

A Tisza "öszödi beszéde" után Kubatov Gábor a Facebook oldalán jelentette be, hogy készítettek egy weboldalt, a tiszaado.hu-t, ahol egy kalkulátor fogadja a látogatókat, amivel könnyen megtudhatják, hogy emnnyivel adóznának többet a Magyar Péterék általi adórendszer által.

Emellett a kiszivárgott dokumentum is feltöltésre került, valamint Tarr Zoltán és a Tisza-adó atyjának, Dálnoki Áronnak a beszélgetése, ahol bevallották, hogy mit terveznek ha kormányra kerülnek, csak most még nem beszélhetnek róla.

A családi adókedvezmények eltörlése

A Tisza Párt tervezett gazdasági programjában a családi adókedvezmény megszüntetése is szerepel. Az adókedvezmények eltörlésével a gyermeket nevelő családoknak, különösen a többgyermekes családoknak is csökkenne a jövedelme. Emellett a fiatalok, a négygyermekesek és a 30 év alatti anyák szja-mentességének eltörlését is javasolják, és a következő években a három- és kétgyermekesek adómentességét is „felülvizsgálnák”.

A Tisza-csomag tehát nemcsak az adók mértékét érintené, hanem jelentős társadalmi változásokat is hozna a családok számára. A szociális juttatások csökkentésével és az adókedvezmények megszüntetésével a hátrányos helyzetű családok és fiatalok számára nehezebb helyzetet teremthetne, különösen azok számára, akik eddig a családi adókedvezmények révén éreztek könnyebbséget.

