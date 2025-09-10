Felkészültebb fellépést vár el a rendőröktől a médiaszövetség

2025. szeptember 10. 11:34

"Felkészültebb fellépést várunk el a magyar rendőröktől" - hangsúlyozta keddi közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség.

A szervezet MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a hétvégén Kötcsén történtek "ismételten azt bizonyítják, hogy eljött az idő a munkájukat végző újságírók körülményeinek lehető leghatározottabb rendőrségi védelmére."

Emlékeztettek arra, hogy a múlt hétvégén három, a Tisza Párt kötcsei rendezvényén forgató stábot is súlyos atrocitások értek. A közmédia tudósítóját akasztással fenyegették, a Hír TV tudósítójának hangszórón keresztül üvöltöttek az arcába interjúkészítés közben a párt hívei, a Mandiner szerkesztőjét pedig durván meglökdöste Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt mellé szegődött tábornok - részletezték.

A médiaszövetség álláspontja szerint a magyar rendőrség nem tudott kellőképpen felkészülni arra, hogy megvédje a kötcsei helyszíneken dolgozó kollégáik személyes biztonságát.

"A Magyar Nemzeti Médiaszövetség tehát ismételten nyomatékosan felszólítja a hatalomra törő politikai erőket, mindenekelőtt a Tisza Pártot, hogy tegyenek meg mindent a munkájukat végző újságírók biztonsága érdekében" - hangsúlyozták, hozzátéve: egy demokráciában mindenkinek kötelessége a kampányüzeneteit úgy közvetíteni, hogy az ne torkolljon erőszakba, és ne járjon a sajtószabadság sárba tiprásával.

A közlemény szerint a szervezet követeli, hogy Magyar Péter hagyjon fel a munkájukat végző kollégák elleni hergeléssel, a rendőrség pedig minden törvényes eszközzel biztosítsa a Tisza Párt rendezvényein dolgozó újságírók személyes biztonságát. "De ne úgy, ahogyan Kötcsén történt, hanem ennél sokkalta hatékonyabban: a pontosan megjósolható erőszakra már jóval felkészültebben válaszolva" - fűzték hozzá.

MTI