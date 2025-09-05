Guadalajarai tenisztorna - Udvardy Panna újabb győzelmével már elődöntős
2025. szeptember 5. 08:09

Udvardy Panna harmadik mérkőzését is megnyerte a Guadalajarában zajló 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású keménypályás női challenger tenisztorna főtábláján, így az elődöntőbe jutott.

A WTA honlapja szerint a világranglistán 134. magyar játékos csütörtökön a rangsorban 89. brit Francesca Jonesszal, a torna negyedik kiemeltjével csapott össze.

Az első játszmában a végjátékig mindkét teniszező hozta az adogatását, Udvardy aztán a legjobbkor, 5:4-es vezetésénél vette el riválisa szerváját. A második szettet szintén egyetlen brék döntötte el, azt viszont a brit érte el, így sikerült egyenlítenie.

A döntő játszmát Udvardy kezdte jobban, gyorsan elhúzott 3:0-ra, viszont 4:2-nél a brit visszavette az elveszített szerváját. Ezek után következett egy maratoni hosszúságú játék, amelynek végén a magyar sportoló a harmadik bréklabdáját ki tudta használni, majd 5:3-nál magabiztosan kiadogatta a mérkőzést, amely 2 óra 14 percig tartott.

Udvardy Panna az elődöntőben a világranglistán 544. orosz Marija Kozirjevával csap majd össze.

Eredmény, negyeddöntő:

Udvardy Panna-Francesca Jones (brit, 4.) 6:4, 4:6, 6:3

mti
Címkék:
  • Bánó Attila
    Pénzszivattyút kapcsolnak be: az EU-ból az USÁ-ba zúdulnak eurómilliárdok
    Magunk alatt fűrészeljük a fát, de a brüsszeli héják azt hazudják nekünk, hogy ez valamiféle sikertörténet. A félrevezetett polgároknak végre fel kellene ébredniük és feltenni a kérdést: mi az ördögöt keresünk Ukrajnában? Miért avatkozunk be egy unión kívüli ország háborújába fegyverekkel és euró milliárdokkal?
  • Belföld
    Latorcai Csaba: Miért titkolózik a főváros?
    Miért titkolózik a főváros? - teszi fel a kérdést Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, aki egy korábbi főpolgármesteri mintát lát kirajzolódni Karácsony Gergely narratívája mögött.
  • Vélemény
    Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
MTI Hírfelhasználó