Jobbulást kívánt Orbán Viktor a kampányrendezvényen megtámadott Andrej Babis volt cseh kormányfőnek

2025. szeptember 1. 22:44

Jobbulást kívánt Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Andrej Babis volt cseh kormányfőnek, akit az észak-morvaországi Dobré településen tartott kampányrendezvényen egy résztvevő megütött néhányszor a mankójával.

"Szlovákiát követően az erőszak beszivárgott a cseh politikába is. Nem csoda. Politikai ellenfelei évek óta démonizálják Andrej Babist. Ez az eredménye. Mindazonáltal nem fogják megállítani őt. Nem fogja feladni, és meg fogja nyerni a választásokat!" - írta Orbán Viktor az X-en.

"Mihamarabbi jobbulást, barátom!" - fűzte hozzá a magyar miniszterelnök angol nyelvű bejegyzésében.

Andrej Babis az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom morvasziléziai listavezetője az október 3-ra és 4-re kiírt cseh képviselőházi választásokon.

mti