Jobbulást kívánt Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Andrej Babis volt cseh kormányfőnek, akit az észak-morvaországi Dobré településen tartott kampányrendezvényen egy résztvevő megütött néhányszor a mankójával.
"Szlovákiát követően az erőszak beszivárgott a cseh politikába is. Nem csoda. Politikai ellenfelei évek óta démonizálják Andrej Babist. Ez az eredménye. Mindazonáltal nem fogják megállítani őt. Nem fogja feladni, és meg fogja nyerni a választásokat!" - írta Orbán Viktor az X-en.
"Mihamarabbi jobbulást, barátom!" - fűzte hozzá a magyar miniszterelnök angol nyelvű bejegyzésében.
Andrej Babis az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom morvasziléziai listavezetője az október 3-ra és 4-re kiírt cseh képviselőházi választásokon.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Kiss Gy. Csaba életútját tekintve bizton elmondhatjuk, hogy egyedülállóan célratörő út az övé. Az 1966-os lengyelországi autóstopos utazástól kezdve haláláig az ott gyűjtött és a későbbiekben bővített élményekkel és ismeretekkel ellátva alakította ki a mindmáig ható és érvényes magyar közép-európai politikát, nemzetpolitikai célrendszert.
Minden készen áll arra, hogy „még jobb tanévünk legyen”, mint amilyen az előző volt – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsorban hétfőn.
Mától hivatalosan elindult az Orbán Viktor által július elején bejelentett Otthon Start program, amely a kormány tájékoztatása szerint a rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési támogatás fiataloknak. A fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyújt az első lakásukat megvásárolni kívánók számára.